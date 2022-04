Jeremias contro i fratelli Tavassi “Fate schifo”/ “Pagliacci, fate reality per soldi”

Il tempo sta cambiando all‘Isola dei Famosi 2022 e non solo sulla playa. I nubifragi sono infatti in atto anche nei rapporti tra alcuni concorrenti che sembravano amici e che invece ora sono sempre più distanti. È quando accaduto in Honduras nelle ultime ore tra i fratelli Tavassi, Guendalina ed Edoardo, e i Rodriguez, Jeremias e suo padre Gustavo. Tutto è iniziato quando Guendalina ed Estefania hanno portato in playa alcuni cocchi, non rispondendo a Clemente che ha chiesto loro dove li avessero trovati. Il ‘segreto’ delle due donne ha scatenati qualche battuta aspra tra i denti che ha dato poi il via ad uno scontro, alimentato soprattutto dai Rodriguez.

Il malumore di padre e figlio ha indispettito Guendalina che, in un confessionale, ha dichiarato: “Mi sto ricredendo su due persone: Jeremias e il papà. Avevo trovato l’amicizia, due persone meravigliose e generose. Invece da quando siamo arrivati qua una faccia da cavolo. Neri, arrabbiati. La mia pazienza sta veramente svanendo quindi penso che tra poco ci sarà l’uragano Guendalina.”

Lite furiosa tra Jeremias Rodriguez e i fratelli Tavassi all’Isola dei Famosi: “Fate schifo!”

A quel punto è intervenuto il fratello di Guendalina, Edoardo, che si è scontrato col fratello di Belén: “La gente rosica perché vuole far vedere che le portano loro le cose. Perché è lo show. Se tu vedi che una ti ha portato i cocchi di’ grazie e basta. E mangia.” Così si è rivolto direttamente a Jeremias: “tu hai fatto l’amico ora sono tre giorni che non mi parli ti chiedo il perché e non me lo dici. Hai il problema che parlo con Nicolas. Io mi ero affezionato. Pensavo che fossi un amico, ho sbagliato io.” Il fratello di Belen ha però replicato stizzito, usando parole pesanti: “A me non piace la gente che parla male degli altri, lo fate tu e tua sorella. Fate schifo. Siete due fratelli pagliacci, tutti i reality che fate per i soldi…” Uno scontro di fuoco che troverà sicuramente spazio nel corso della nuova diretta dell’Isola dei Famosi 2022.

