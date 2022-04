Jeremias crolla: “Non so perché sono tornato all’Isola, è un circo”/ “Voglio andare!”

Crolla Jeremias Rodriguez nel corso della nuova diretta dell’Isola dei Famosi 2022. L’uscita di suo padre Gustavo, eliminato al televoto, non ha fatto che acuire il malumore, a quanto pare, già forte negli ultimi giorni. Al momento delle nomination, quasi tutti i suoi compagni d’avventura fanno il suo nome, motivandolo proprio con il malessere del ragazzo. La cosa insospettisce Ilary Blasi che chiede dunque a Jeremias da quanto tempo non sta bene all’Isola e perché.

“Non sto bene da quando ho capito che questo è un circo e non voglio esserne parte. – ha tuonato il Rodriguez in diretta – Sono due-tre giorni, non ricordo bene perché qua una giornata ne sembrano cinque. Ho bisogno della mia fidanzata, della mia famiglia, la mia vita non è questa! Non mi piacciono i reality non so perché sono tornato all’Isola. Non sono una persona adatta per i reality, voglio tornare a casa!”

Jeremias Rodriguez crolla e piange in diretta: interviene la fidanzata Deborah Togni

Jeremias piange in diretta all’Isola dei Famosi e come lui anche la fidanzata Deborah Togni, in studio pronta a supportarlo. La ragazza fa notare al fidanzato che non sta uscendo ciò che lui è davvero, il ragazzo buono che lei ama. Concorda, da questo punto di vista, col fatto che dovrebbe tornare in Italia, tuttavia lo supporta e sprona a non arrendersi: “È un gioco, devi andare avanti”. Intanto è lui uno dei nominati di questa settimana e, dopo il suo chiaro appello, il pubblico potrebbe accontentarlo, eliminandolo.

