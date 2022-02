Jeremias e Gustavo Rodriguez all’Isola dei Famosi?/ “Possibile ritorno con il papà…”

Il papà e il fratello di Belen Rodriguez sarebbero pronti a partecipare all’Isola dei Famosi. A lanciare l’indiscrezione è stato TV Blog che ha lanciato la notizia. Gustavo e Jeremias Rodriguez sarebbero dunque pronti a sbarcare in Honduras. Per Jeremias si tratterebbe di un ritorno nel reality considerando che vi aveva già preso parte qualche anno fa. In quell’occasione, aveva conosciuto Soleil Sorge e i due iniziarono una storia. Lo scorso anno invece era stato Ignazio Moser a partecipare all’Isola dei Famosi, supportato in studio da Cecilia Rodriguez. Al momento, sarebbe tutto in via di definizione e non c’è nulla di sicuro. Gustavo e Jeremias non hanno né confermato né smentito questa indiscrezione.

C’è da dire che i loro nomi circolavano già da tempo. Pare addirittura che il padre di Belen fosse stato corteggiato nel 2018 da Ilary Blasi quando era alla conduzione del Grande Fratello Vip. Belen aveva commentato con ironia questa notizia: “E il più pazzo della famiglia, se ci va ci rovina tutti”. In realtà sembra che in quel caso fu proprio Belen ad ostacolare la sua partecipazione. La showgirl non avrebbe gradito l’ingresso del padre nella casa nonostante lui avesse accolto la proposta con grande entusiasmo. Pare invece siano saltati e quindi niente Isola dei famosi 2022 per loro, Alex Nuccetelli, Matilde Brandi e Patrizia Rossetti.

Gustavo Rodriguez è riuscito poche settimane fa a sventare un furto ai danni delle figlie Cecilia e Belen. Cecilia ha infatti raccontato sui social di aver subito un furto all’interno del negozio di cui è titolare assieme alla sorella. I ladri stavano scappando con la refurtiva ma il pronto intervento di Gustavo si è rivelato decisivo. Cecilia ha rivelato: “Ho una storia da raccontare, che non è molto carina. Oggi al Sister’s Market sono entrati dei ragazzi a misurare delle cose… E praticamente hanno provato a rubare”. L’intervento di Gustavo è stato provvidenziale.

L’uomo è riuscito a bloccare i ragazzi mentre scappavano con la refurtiva: “Dico provato perché fortunatamente c’era mio padre e delle telecamere dove si vede tutto, quindi siamo riuscirti a prenderli in tempo, educatamente naturalmente ma avevano le scarpe addosso e camminavano, facendo finta di niente, in mezzo alla strada. Per fortuna c’era papà e non sono riusciti”. A ringraziare dal social Gustavo anche l’altra titolare, Belen Rodriguez: “Comunque mio padre – ha scritto Belen sulla foto di Guastavo nel negozio – sarà per sempre il mio eroe!!!… Ieri sera al Sister’s market hanno provato a rubare queste scarpe, lui ha capito la situazione e gli è corso dietro per 200 metri!! Per poi prenderli e chiedergli di restituirle!!! #orgoglioargentino», ha chiosato la showgirl.



