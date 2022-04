Jeremias non convince il pubblico dell’Isola dei Famosi/ Il segreto che…

Jeremias Rodriguez e il segreto inconfessabile: “Ho fatto del male a qualcuno…”

Jeremias Rodriguez ha un segreto inconfessabile. Sono in molti a chiedersi sui social cosa nasconda il fratello di Belen. All’Isola dei Famosi, Jeremias non sta convincendo il pubblico a causa del suo carattere. Nella scorsa puntata anche Alvin l’ha umiliato in diretta. Jeremias Rodriguez vorrebbe liberarsi da questo peso e si sfoga con gli altri naufraghi. Jeremias ha infatti raccontato: “A me fa male non poter rivelare tutto. Io ho bisogno di raccontare. Vorrei togliermi questo peso che porto. Sto male qua dentro voglio uscire, non mi sento me stesso. Ho un passato che non posso raccontare, vorrei farlo ma non posso. Mi è stato detto che certe cose sarebbe meglio non dirle ed ogni volta che provo a dirvele mi chiamano in Confessionale. Insomma, capisco che non devo farlo. Questa cosa non mi fa stare bene e non voglio più stare qua a queste condizioni. Ogni tanto sto male anche ora. Mi vengono le crisi, ma ora cerco di farmele passare. Mi sono serviti i 7 mesi in Argentina da solo, mi sono ritrovato da solo nella m***a che non potevo tornare. Cecilia è venuta a trovarmi, ma non sono mai stato con lei”. Sarebbe stata la famiglia a salvargli la vita.

Jeremias avrebbe poi confessato di aver fatto del male a qualcuno: “Ho fatto del male a qualcuno. Io quando guardo nel passato sto male. Ho bruttissimi ricordi, io a casa ho fatto cose brutte. Io ancora non sono riuscito a dimenticare certe immagini. Quando realizzavo quello che stavo facendo, mi faceva più male, non ero in me, non stavo bene”. Poi ha aggiunto: “Non ho ancora superato del tutto quello che ho fatto. Sono solo due anni che sto bene. Io vedevo gli altri che facevano cose belle che io non potevo fare, la mia famiglia non mi dava tanti soldi, non ne avevano tanti, Belen non è che mi regalava i soldi e non mi faceva lavorare, io mi arrangiavo”.

I fan dell’Isola dei Famosi che hanno seguito le precedenti edizioni già conoscono il fratello di Belen, Jeremias Rodriguez, che si è fatto notare per il suo carattere impulsivo. Anche in questa nuova edizione del programma ha avuto diversi problemi con alcuni concorrenti come Carmen di Pietro e Cicciolina. Questa settimana una forte lite ha coinvolto Jeremias e Nicolas, lamentatosi per la scarsa collaborazione dei compagni al momento della ricerca del cibo. Inoltre c’è stato un forte diverbio con la coppia Cicciolina Roger, attaccati da Jeremias e suo padre Gustavo. Il ragazzo ha infatti accusato Cicciolina di averlo insultato durante dei momenti che non sono andati in onda in tv. Durante la puntata in prima serata Jeremias ha fatto perdere la pazienza anche ad Alvin, sempre molto calmo e pacato e come ha sottolineato Savino non si arrabbiava dal 2002. Jeremias è riuscito a interrompere costantemente suo padre e poi si è lamentato dell’atteggiamento degli latri compagni durante la prova leader.

Il primo battibecco con Alvin è avvenuto alll’interno della Palapa, dove il presentatore ha invitato Jeremias a lasciare la parola a suo padre. Mentre la seconda discussione è avvenuta durante la prova leader, quando i naufraghi erano impegnati nel mantenere l’equilibrio legati ad una corda. Alvin ha rimproverato Jeremias, reo di lamentarsi dei suoi compagni e il modo di affrontare la prova. Il web si è schierato contro la coppia Gustavo e Jeremias, a causa dell’atteggiamento di quest’ultimo che non piace molto al pubblico a casa. In seguito allo scontro avuto con Vaporidis, i fan si sono schierati dalla parte dell’attore, decretando il concorrente argentino troppo arrogante e presuntuoso. Il web vorrei che i due argentini venissero eliminati poiché stanno creando troppi conflitti, minacciando l’armonia del gruppo.











