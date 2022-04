Jeremias Rodriguez abbandona l’Isola dei Famosi? “Spero di uscire”/ Poi sbeffeggia Vladimir Luxuria: “Bravo…”

Jeremias Rodriguez contro l’Isola dei Famosi 2022

Jeremias Rodriguez è stato un protagonista indiscusso dell’ottava puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Il fratello di Belen, dopo essersi scontrato con Nicolas Vaporidis, non ha nascosto la voglia di abbandonare il reality e tornare a casa. Dopo la prima esperienza da naufrago, Jeremias ha scelto di ripetere l’avventura, stavolta in coppia con il padre Gustavo che ha perso la sfida al televoto con Nick e Nicolas. Poco prima dell’esito del televoto, Jeremias si è lasciato andare ad una dichiarazione che ha spaccato il web. Il fratello di Belen, infatti, si è augurato non solo che a perdere fosse il padre, ma che il prossimo televoto condanni lui stesso.

“Spero che esca mio padre così si salva. No, non voglio che si salvi al televoto, ma che esca, perché uscendo è la salvezza. Dopo spero di uscire io così mi salvo pure io dopo di lui“. Finito al televoto contro Estefania e Roger, Jeremias perderà davvero la sfida al televoto?

Jeremias Rodriguez prende in giro Vladimir Luxuria

Dopo lo sfogo sul televoto, Jeremias Rodriguez ha avuto anche un botta e risposta con Vladimir Luxuria. Tutto è nato durante il confronto tra l’argentino e Nicolas Vapodiris. L’atteggiamento di Jeremias non è piaciuto al pubblico, a Ilary Blasi e agli opinionisti, in particolare a Vladmir Luxuria. Proprio contro quest’ultima, il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez si è lasciato andare ad uno sfogo che ha scatenato le critiche del popolo del web.

“Non ho nulla da dire, nulla, va bene così. Nulla da dire, mi va bene così, avete ragione sempre voi, principalmente Vladimir. Bravi complimenti, non dico nulla. No non dico nulla, nulla da dire, no, nulla avete ragione voi e siete i numeri uno. Chiedo scusa a tutta l’Italia perché voi siete grandi e avete ragione”, ha detto inizialmente come riporta Biccy. Poi ha aggiunto: “Principalmente Vladimir che ha sempre ragione bravi. Io penso che siete dei fenomeni, che avete tutti ragione. Nicolas è il numero uno, fenomeno pure lui. Sì bravo anche Vladimir hai ragione, cioè brava“.

