Jeremias Rodriguez, accusa choc agli autori dell’Isola dei Famosi/ “Non fate vedere…”

Jeremias Rodriguez lancia un’accusa in diretta all’Isola dei Famosi 2022. Il fratello di Belen, nel corso della sesta puntata del reality show, è stato il protagonista prima di uno scontro con Nicolas Vaporidis e, poi, con Ilona Staller che è stata difesa da Vladimir Luxuria che ha puntato il dito non solo contro Jeremias, ma anche contro Gustavo Rodriguez. Dopo la clip riassuntiva dello scontro con Ilona, nel tentativo di difendersi, Jeremias ha lanciato un’accusa agli autori del reality che, nel filmato, non avrebbero mostrato l’insulto ricevuto da Ilona Staller.

“Ilona mi ha insultato e questa parte non l’avete messa. Mi hanno insultato e non lo hanno messo, questo non mi sta bene. […] Io non ho detto niente, questa è una bugia. Non è vero. Non dare la colpa a me”, ha sbottato Jeremias che, nel corso della puntata, si è anche scontrato con Alvin.

Jeremias Rodriguez contro tutti all’Isola dei Famosi 2022

Nel corso della sesta puntata dell’Isola dei Famosi 2022, Jeremias Rodriguez è riuscito a far perdere la pazienza ad Alvin quando ha cominciato a parlare al posto del padre Gustavo dando vita ad ulteriori polemiche. Successivamente, il fratello di Belen si è lasciato andare ad alcune lamentele durante la prova leader mettendo in dubbio la regolarità della prova. E’ stato in questo momento che Alvin ha bacchettato in diretta Jeremias come riporta Biccy:

“Decido io ragazzi se gentilmente non vi scoccia quali sono le regole di questo gioco. Jeremias scuote sempre la testa perché c’è sempre qualcosa contro di te apparentemente, come è possibile? Diciamo che Jeremias sempre in disaccordo perché secondo lui c è sempre qualcosa contro la sua coppia“.

