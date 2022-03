Jeremias Rodriguez, avances da Roberta Morise?/ “Ti sta appiccicata come un cerotto”

Jeremias Rodriguez e Roberta Moris, nasce un’amicizia all’Isola dei Famosi 2022?

Tutti pazzi per Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi 2022? Il fratello di Belen, sbarcato in coppia con il padre Gustavo dopo la prima esperienza da naufrago, starebbe conquistando le attenzioni delle sue compagne d’avventura. Il fascino argentino di Jeremias, in particolare, sarebbe stato notato dalla bellissima Roberta Morise. A sostenerlo è Lory Del Santo che, durante un momento di confidenza con Jeremias, avrebbe messo in guardia il fratello di Belen e Cecilia dalle attenzioni dell’ex professoressa dell’Eredità.

“Ma la tua fidanzata non è gelosa che tu stai all’Isola?” – ha chiesto inizialmente Lory Del Santo che ha poi svelato l’identità della naufraga che riserverebbe troppe attenzioni a Jeremias. “Ho visto che Roberta ti sta appiccicata come un cerotto. Si butta addosso sempre addosso, ma perchè fa così”, ha chiesto ancora. “La tua fidanzata magari è gelosa, ti sta assoddo come una coperta“, ha concluso Lory.

Jeremias Rodriguez rassicura a distanza la fidanzata Deborah Togni

Dopo aver ascoltato il parere di Lory Del Santo, Jeremias Rodriguez ha rassicurato, seppur dall’Honduras, la fidanzata Deborah Togni. Il fratello di Belen è convinto che dietro le attenzioni di Roberta Morise nei suoi confronti non ci sia nulla di malizioso anche perchè “anche lei è fidanzata”, ha spiegato.

“Io non ho notato niente di sbagliato al momento” – ha detto Jeremias. “Perchè se ci vedessi qualcosa di sbagliato sarei io a prendere le distanze. Non ho visto niente di male, altrimenti prenderei le distanze io”, ha aggiunto ancora sottolineando come anche con Estefania stia nascendo una bella amicizia, ma Lory Del Santo ha sottolineato il diverso atteggiamento delle due naufraghe. “Lei è diversa, non so, forse le ispiri. Secondo me sei un piacione, ma si deve mettere il cuore in pace”, ha concluso la Del Santo. Cliccate qui per vedere il video.

