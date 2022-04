Jeremias Rodriguez: “Avevo rabbia repressa. Sono sparito per tre anni”/ Il web…

Jeremias Rodriguez e il passato svelato all’Isola dei Famosi 2022

Jeremias Rodriguez ha deciso di abbandonare l’Isola dei Famosi 2022. Prima di salutare tutti e tornare in Italia, il fratello di Belen, durante una conversazione con Ilary Blasi, si è lasciato andare ad uno sfogo svelando di aver attraversato un momento difficile che lo ha portato ad allontanarsi da tutto e tutti per tre anni. “Sono sparito per tre anni. Anche nella mia vita, non solo sui social. Ho preso la decisione di venire qui anche per avere l’approvazione dalle persone, che mi mancava. Avevo delle cose da risolvere“, ha spiegato Jeremias Rodriguez in diretta.

Jeremias Rodriguez: "Non mi piacciono i reality"/ L'attacco di Vladimir Luxuria: "Dici così ma poi..."

Il fratello di Belen e Cecilia ha così spiegato di averlo fatto per risolvere alcune cose di se stesso che non piacevano neanche a lui. “Ho fatto un percorso difficile per cercare di modificare cose che non piacevano neanche a me. Avevo rabbia repressa che usciva in momenti sbagliati, con persone che non lo meritavano. Sicuramente avrò da lavorare ancora, sicuramente non piacerò a tante persone ma non sono una persona aggressiva”, ha aggiunto Jeremias.

Franco Alajmo vs Jeremias Rodriguez/ “Lasciare l'Isola? Sputa nel piatto dove mangia”

Jeremias Rodriguez e il suo passato: il web dubita

In lacrime, Jeremias Rodriguez ha raccontato di voler tornare in Italia per riabbracciare la fidanzata Deborah Togni in cui ha trovato la sua ancora di salvezza. Durante la sua ultima puntata dall’Honduras, Jeremias ha chiesto anche scusa al pubblico italiano per alcune sue dichiarazioni aggiungendo che sentiva la mancanza “dell’approvazione delle persone. Io qua mi sono comportato da persona reale, tutti avrebbero litigato. Ho litigato ma dentro i limiti, non ho fatto niente in più di quello che hanno fatto i miei compagni”.

Deborah Togni, fidanzata Jeremias: "Il mio amore torna!"/ Addio all'Isola per lei

Dopo aver ascoltato le parole di Jeremias, il popolo del web si è diviso. Da una parte c’è chi crede alle parole del fratello di Belen e, dall’altra ci sono quelli che non credono alle parole di Jeremias considerandole un modo per giustificare la sua decisione di abbandonare il reality. C’è, infatti, chi lo ha considerato un “incoerente” e chi non ha creduto affatto alle sue lacrime.











© RIPRODUZIONE RISERVATA