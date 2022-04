“Jeremias Rodriguez cambiato grazie a Deborah Togni”/ Alajmo: “Prima sempre in giro”

Si parla di Jeremies Rodriguez negli studi di Mattino5, su Canale 5, e nell’occasione il noto paparazzo Andrea Franco Alajmo, ha voluto sottolineare la metamorfosi del fratellino di Belen e Cecilia, da quando si è fidanzato, da circa un paio d’anni a questa parte, con la sua attuale compagna, Deborah Togni. “Da quando ha conosciuto questa ragazza – racconta Alajmo parlando in diretta tv sul quinto canale e rispondendo a precisa domanda di Federica Panicucci, la conduttrice – Jeremias Rodriguez è cambiato tantissimo, praticamente è sparito dai locali, te lo assicuro, in giro per Milano non si vede più”.

Quindi il paparazzo ha aggiunto: “Prima lo vedevi fino alle tre o alle quattro del mattino. Ha trovato il suo equilibrio? Lui era sempre in giro ragazzi, lo vedevi tutte le serie nei locali, in corso Garibaldi… ormai è un anno circa forse anche di più, che non lo si vede più in giro”. Quindi ha preso la parola Raffaello Tonon, ospite negli studi del programma: “Lui era uno che convivendoci – riferendosi alla precedente esperienza nel Gf Vip – aveva sbalzi di umore, un giorno ti amava e il giorno dopo senza che tu avessi fatto niente ti aggrediva come un leone”.

JEREMIAS RODRIGUEZ E LA METAMORFOSI D’AMORE: LE SUE PAROLE DI GIOVED’ SERA

Una storia d’amore positiva quindi quella fra Jeremias Rodriguez e Deborah Togni, e lo si è capito anche dalle dichiarazioni rilasciate l’altra sera proprio dall’isolano: “Vorrei salutare la mia fidanzata che mi manca da morire. Non vedo l’ora di tornare a casa, giuro. L’ho conosciuta in un periodo particolare, alla fine del primo lockdown. Non stavo passando un bel periodo, sono stato quasi 7 anni senza uscire di casa. Dormivo sul divano, non volevo vedere nessuno. Dopo tanti anni uno ha bisogno di vedere la luce, non si può vivere sempre così. Lei mi ha fatto capire che io non ho dovuto modificarmi per piacerle e questa cosa mi ha salvato la vita. Lei sarà la madre dei miei figli, non vedo un’altra persona che possa farlo”.

