Jeremias Rodriguez, Cicciolina lo attacca “Tu a volte superi il limite”/ Scoppia la polemica!

All’Isola dei Famosi la situazione inizia a farsi complicata per Jeremias Rodriguez. Il concorrente è nell’occhio del ciclone a causa dei suoi comportamenti. Non solo Nicolas Vaporidis ma anche Edoardo Tavassi si è lamentato per il suo atteggiamento maleducato e arrogante. aporidis ha definito il ragazzo vendicativo ed un “attaccabrighe” e anche Edoardo Tavassi, fratello di Guendalina, si è detto d’accordo con lui, lamentandosi del fatto che il modello si sia lamentato del suo rapporto con Nicolas. Non solo i naufraghi ma anche il pubblico del reality sembra non sopportare più il fratello di Belen. Sul web sono piovuti commenti contro il naufrago giudicato maleducato e troppo ostile nei confronti degli altri suoi compagni di avventura in Honduras. Qualcuno è così indignato da chiedere che il sudamericano venga squalificato.

Nelle scorse ore, Ilona Staller ha voluto cercare un chiarimento con Jeremias. Ilona ha spiegato a Jeremias che si tratta di un gioco e che è normale poter avere delle visioni diverse. Jeremias ribatte: “Io sto giocando e questa non è la vita vera. Sono altre le persone a non capire che si tratta di un gioco”. Ilona però non è accordo: “Tu a volte superi il limite”. Jeremias ribatte che sono stati gli altri a superare il limite: “Non è successo nulla di grave. Quale limite avrei oltrepassato?”. Ilona fa riferimento all’episodio del riso ma Jeremias si giustifica: “Non ho detto che il riso faceva schifo”. Ilona però non è affatto convinta: “Tu stuzzichi”. Jeremias non sembra mettersi in gioco ma anzi continua a giustificarsi.

Il fratello di Belen e Cecilia, Jeremias Rodriguez ha avuto diversi problemi con gli altri naufraghi, a causa del suo carattere troppo esplosivo che l’ha portato a delle incomprensioni, soprattutto con Edoardo e Nicolas. Edoardo e Jeremias avevano instaurato un buon rapporto durante le poche settimane di convivenza, ma a causa dei comportamenti di Jeremias si è creata molta tensione in diretta. La vera causa della rottura della nuova amicizia sarebbe stato l’avvicinamento di Edoardo verso Nicolas, acerrimo nemico di Rodriguez. La chiusura del legame è stata l’ultimo atto della loro amicizia. Inoltre il ragazzo si è schierato contro entrambi i fratelli Tavassi accusandoli di pensare solo ai soldi, la discussione sarebbe nata a causa di alcuni atteggiamenti troppo forzati di Guendalina. La ragazza infatti ha portato a tutto il gruppo del cocco, ma l’avrebbe fatto solamente perché ripresa dalle telecamere. Lo scontro è poi degenerato e ha portato un tremendo faccia a faccia tra Edoardo e Jeremias, che si protratto anche durante la diretta in prima serata. Durante la serata è emersa anche una novità, quasi tutte le coppie sono state separate e Jeremias non dovrà più fare coppia con suo padre Gustavo. I due avevano avuto delle discussioni anche a causa della debolezza di Gustavo, che non aiutava nel loro del gruppo e nelle prove.

Nelle ultime ore l’animo tormentato di Jeremias non si è placato, ha avuto infatti uno scontro feroce con Nicolas Vaporidis, dimostrando di essere un vero attaccabrighe. Il suo atteggiamento sta creando molta instabilità nel gruppo e rende l’esperienza di tutti i naufraghi più stressante, come loro stessi affermano. Anche sua sorella Cecilia ha provato a difenderlo, ma il pubblico è sempre più deluso dal suo atteggiamento violento e scontroso. I telespettatori stanno però incollati allo schermo poiché è stato rivelato che Jeremias nasconde un segreto e sua sorella Cecilia avrebbe anticipato qualche indizio. Chissà quale sarà il segreto di Jeremias, ma nel frattempo Belen è sparita dai social, arriverà in soccorso di suo fratello?











