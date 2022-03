Jeremias Rodriguez, concorrente Isola dei famosi 2022/ Polemica già scoppiata

Jeremias Rodriguez, concorrente Isola dei Famosi 2022: in coppia col papà Gustavo

Jeremias Rodriguez parteciperà all’Isola dei Famosi 2022 al fianco del padre Gustavo nella grande novità del “gioco delle coppie” di questa nuova edizione del reality show. A poche settimane dall’inizio del programma il ragazzo è stato protagonista di una dura polemica emersa sui social. A scatenare la disapprovazione del popolo di internet, infatti, sono stati diversi scatti pubblicati dalla presentatrice Ilary Blasi su Instagram. Le immagini la ritraevano con alcuni capi di abbigliamento appartenenti al neonato brand, recentemente inaugurato da Jeremias, Cecilia e Belen Rodriguez. Un omaggio fatto alla conduttrice con un tempismo alquanto sospetto, secondo quanto dichiarato dai follower del reality di Canale 5, che hanno reclamato l’imparzialità da parte di Ilary, trovando questa collaborazione quantomeno fuori luogo.

Chi è Jeremias Rodriguez?

Jeremias Rodriguez è un influencer argentino, meglio noto per essere il fratello della celebre showgirl Belen Rodriguez e di Cecilia Rodriguez, alle quali è incredibilmente legato, tanto da aver tatuato sul braccio il nome del nipotino, il piccolo Santiago, figlio di Belen e Stefano De Martino. Nato l’11 novembre del 1988 a Buenos Aires, dopo aver fatto svariati lavori in Argentina, ha raggiunto le due sorelle in Italia, nel 2016. Da questo momento in poi, è riuscito a ritagliarsi uno spazio nel mondo dello spettacolo, esordendo in televisione grazie alla seconda edizione del Grande Fratello Vip e proseguendo con la partecipazione alla quattordicesima edizione dell’Isola dei Famosi, durante la quale ha tenuto banco grazie alla relazione – nata durante il reality show – con l’ormai celebre Soleil Sorge, reduce dall’appena concluso Grande Fratello Vip. La storia d’amore tra i due è durata solo alcuni mesi, nonostante una breve convivenza, ed è terminata – secondo quanto dichiarato dalla ragazza, divenuta famosa nelle vesti di corteggiatrice a Uomini e Donne – per differenze inconciliabili relative al loro stile di vita.

La storia d’amore con Deborah Togni

Jeremias Rodriguez è fidanzato dal 2020 con la bellissima Deborah Togni, assistente di volo milanese, con cui fa ormai coppia fissa in maniera stabile e si ripresenta all’Isola dei Famosi come concorrente, in coppia con il padre Gustavo, con cui sbarcherà in Honduras e sperimenterà nuovamente numerose prove fisiche e la privazione di cibo e comfort, come da tradizione del reality di Canale 5.

