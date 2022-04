Jeremias Rodriguez crolla all’Isola dei Famosi/ “Ho bisogno della mia fidanzata”

Jeremias Rodriguez verso l’addio all’Isola dei Famosi 2022?

Consapevole delle difficoltà che i concorrenti dell’Isola dei Famosi devono affrontare, dopo la prima esperienza, Jeremias Rodriguez ha deciso di partire nuovamente per l’Honduras per condividere l’avventura con papà Gustavo. A distanza di anni, tuttavia, il fratello di Belen che la permanenza in Honduras si sta rivelando più dura del previsto. A rendere particolarmente complicata l’esperienza è anche il rapporto che l’argentino ha con gli altri concorrenti. Jeremias, infatti, dopo le prime settimane di tranquillità, ha cominciato a scontrarsi con gli altri naufraghi, in particolare con Jeremias Rodriguez.

Al termine della scorsa puntata dell’Isola dei Famosi 2022, Jeremias è finito in nomination e, tornato sull’isola insieme agli altri concorrenti, durante uno scambio di battute con Ilona Staller, ha ammesso di essere felice della nomination aggiungendo di aver bisogno della fidanzata. Jeremias, dunque, spera di essere eliminato?

Jeremias Rodriguez e il rapporto con la fidanzata Deborah Togni

“Sono andato in nomination come volevo, quindi va bene così. Questa nomination la volevo. Sono arrivato al limite, mi sono proprio stancato”, ha ammesso Jeremias mentre parlava con Ilona Staller. Oltre a sentire la nostalgia delle sorelle Belen e Cecilia, della madre Veronica e dei nipoti Santiago e Luna Marì, Jeremias ha ammesso di aver fortemente bisogno della fidanzata Deborah Togni con cui sogna di costruire una famiglia.



“Ho bisogno della mia fidanzata e di riabbracciare la mia vita che è bellissima. È proprio bella, la mia famiglia, i miei nipoti, non vedo l’ora giuro”, ha concluso. Il fratello di Belen, dunque, appare sempre più stanco e desideroso di tornare dai suoi affetti. Il pubblico esaudirà il suo desiderio o lo salverà lasciandolo ancora in Honduras? Lo scopriremo nel corso della prossima puntata.



