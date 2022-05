Jeremias Rodriguez/ Dalla diagnosi della malattia al matrimonio con Deborah Togni

Jeremias Rodriguez, fratello minore di Belen Rodriguez e maggiore di Cecilia è noto per aver partecipato a numerosi reality televisivi come il Grande Fratello Vip e ben due volte all’Isola dei famosi, nel 2019 mentre era fidanzato con Soleil Sorge e nel 2022 in cui ha partecipato in coppia con suo padre Gustavo Rodriguez. Oltre alle sue apparizioni televisive Jeremias ha fatto molto parlare di sé per le sue relazioni sentimentali sempre molto turbolente come quella con Ilaria Coletto finita con il tradimento del ragazzo con la ex concorrente del Grande Fratello Rossella Intellicato.

Durante la sua permanenza all’Isola dei Famosi Jeremias Rodriguez si è distinto per il suo carattere molto forte e deciso che non l’ha risparmiato dalle discussioni con gli altri naufraghi, soprattutto con Nicolas Vaporidis con cui ha avuto discussioni e contrasti molto frequentemente per tutta la sua permanenza all’interno del reality di Canale 5 fino a quando l’ex concorrente non ha deciso di abbandonare il reality.

Nozze in arrivo per Jeremias Rodriguez con Deborah Togni?

Dopo la fine della relazione tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge l’influencer è stato paparazzato insieme a Deborah Togni, una ragazza che non appartiene al mondo dello spettacolo, ma un’assistente di volo. La donna è riuscita a fare breccia nel cuore di Jeremias a tal punto che dopo essere tornato in Italia a seguito dell’esperienza in Honduras ha commentato una foto in cui la donna indossava un abito da sposa con la frase: “Pronta a sposarmi?”.

Il passato di Jeremias Rodriguez è stato caratterizzato da molte difficoltà come l’obesità e un tumore. In passato il ragazzo pesava 114 chili e durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip ha raccontato la sua esperienza: “Non facevo altro che mangiare, era il mio modo per sfogarmi. Mi guardavo allo specchio e piangevo, non mi piacevo. Non volevo entrare in camera quindi dormivo sul divano”. Non solo l’obesità, Jeremias Rodriguez ha dovuto affrontare due diagnosi di tumore dietro le orecchie: uno benigno e uno maligno per cui si è dovuto sottoporre ad una cura molto dura.

