Jeremias Rodriguez e Deborah Togni/ Il bacio romantico in aeroporto spacca i fan

Jeremias Rodriguez torna Italia dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi e bacia appassionatamente la sua fidanzata Deborah Togni in aeroporto. Il naufrago non vedeva l’ora di poterla riabbracciare ed è questo il principale motivo che lo ha spinto ad abbandonare il programma. Una decisione che ha spiazzato tutti e che ha spaccato i fan della coppia. Alcuni utenti sono rimasti delusi dall’addio di Jeremias, altro invece hanno compreso che l’amore vince su tutto. Ed è per questo motivo che il bacio romantico rifilato dal concorrente alla sua dolce metà ha fatto il giro dei social. La storia Instagram, postata sul profilo della fidanzata, è ormai chiacchieratissima tra gli appassionati di gossip.

Gustavo Rodriguez sul ritiro di Jeremias "Volevo restasse"/ "Via dall'Isola per…"

Jeremias Rodriguez e Deborah Togni, quando l’amore chiama: dopo l’addio all’Isola il bacio in aeroporto

Il fratello di Belen Rodriguez aveva perso il televoto con Estefania e Roger e, una volta approdato a Playa Sgamada, aveva deciso di non restare all’Isola dei Famosi, nonostante la presenza del padre Gustavo e dell’amico Clemente Russo. “Il mio scopo era portare qui papà. Io non vivo di reality, è un mondo che non mi piace. Ne ho già fatti due. La mia vita è bellissima e ho bisogno di tornarci. Oggi mi sono tolto l’ultimo peso che avevo, ovvero quello di chiedere scusa e dire come la penso”.

