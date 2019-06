Jeremias Rodriguez e Soleil, figlio in arrivo?/ La Sorgè svia: “per ora ha…”

Procede a gonfie vele la storia d’amore tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè. Dopo essere stati travolti dalla passione durante la permanenza sull’Isola dei Famosi 2019, Soleil e Jeremias sono diventati praticamente inseparabili. Tra i due, infatti, l’amore cresce giorno dopo giorno e i fans adorano guardare i momenti della loro vita insieme. Su Instagram, infatti, la coppia è solita condividere foto e video con cui rendono partecipi i fans della loro feicità. Nonostante i dubbi iniziali, sono molti gli utenti che credono nella storia d’amore di Solei e Jeremias e c’è chi è pronto a scommettere che i due possano presto mettere su famiglia. Totalmente innamorato del nipotino Santiago, Jeremias Rodriguez, dunque, sarà pronto per avere un figlio tutto suo? A rispondere a tale domanda è Soleil.

Jeremias Rodriguez e Soleil Sorgè: un figlio tra i progetti?

Soleil Sorgè, come tanti altri personaggi famosi su Instagram, ha deciso di soddisfare la curiosità dei fans rispondendo alle loro domande attraverso l’apposita funzione del social network. Tra le domande che sono state rivolte all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è spuntata quella di un curioso che ha chiesto a Soleil se, tra i suoi progetti, ci sia anche quello di avere un figlio da Jeremias. “Per ora ha adottato la mia…” ha risposto l’ex corteggiatrice, sviando l’argomento e non rispondendo esplicitamente alla domanda. Quello di allargare la famiglia, dunque, è un desiderio sia di Jeremias che di Soleil? Per il momento, la coppia si gode il fidanzamento e la prima estate insieme anche se nessuno dei due ha chiuso la porta all’arrivo di un bambino.





