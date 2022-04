Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, perché è finita?/ Parla Cecilia: “Esplosivi”

Prima di Deborah Togni, Jeremias Rodriguez ha avuto una storia d’amore con un volto ben noto dei reality: Soleil Sorge. La scintilla è scoccata proprio all’Isola dei Famosi, durante la prima avventura di Jeremias nel reality condotto da Ilary Blasi. I flirt ebbe inizio in Honduras e continuò per qualche tempo anche dopo, fino alla rottura definitiva. Ancora oggi c’è chi si chiede perché Soleil e Jeremias si siano lasciati.

Le spiegazioni sono arrivate non solo dai diretti interessati ma anche da Cecilia Rodriguez, sorella di Jeremias. In un’intervista a CasaChi, come ricordano le colleghe di Blogtivvù, Cecilia ha rivelato: “Sono molto gelosa di mio fratello. Diciamo che tutte le ragazze che mi presenta sono sottoposte ad uno scanner da parte mia. Soleil Sorge? Aveva tanti lati che mi piacevano tantissimo. Il rapporto è terminato per i loro caratteri molto esplosivi.”

Soleil Sorge, le parole sulla rottura con Jeremias Rodriguez

D’altronde la stessa versione è stata in qualche modo confermata anche da Soleil Sorge. L’ex gieffina, in un’intervista rilasciata a Il Giornale, ha ammesso: “Io e Jeremias abbiamo sempre avuto un bellissimo feeling. Inizialmente tutto andava per il meglio e abbiamo deciso di convivere, poi ovviamente nel tempo si conosce meglio una persona e noi ci siamo conosciuti fino in fondo, è rimasto l’amore che ci lega perché umanamente siamo molto affini. Ma avevamo approcci diversi in molte cose, che ci hanno fatto capire che non eravamo destinati a stare insieme. Siamo comunque rimasti in ottimi rapporti.”

