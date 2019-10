Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge si sono lasciati/ La conferma: “Non torno più!”

È da giorni ormai che si parla di possibile rottura tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge. Sino ad oggi, però, si è trattato soltanto di voci che oggi vengono tuttavia confermate. Soleil e Jeremias si sono lasciati e a confermarlo è il settimanale Spy che, nel suo nuovo numero, dedica proprio la copertina alla coppia, annunciandone la rottura. In questa si legge anche un virgolettato di Soleil: “Addio Jeremias, questa volta non torno più”. Una frase che lascia intendere che sia stata proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne a chiudere una volta per tutte questa storia. Ma quali saranno state le motivazioni di questa rottura e, prima ancora, della crisi che ha scatenato questa drastica conseguenza? Probabilmente tutto verrà spiegato nell’articolo del settimanale in uscita.

Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi si sono lasciati

Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi non sono più una coppia, eppure il sospetto che fosse finita, nelle ultime settimane, era venuto a tenti follower dei due. Né il fratello di Belen Rodriguez né tantomeno la Sorge hanno postato negli ultimi giorni scatti con l’altro o, comunque, dediche o video che li vedevano insieme. Pare che tra i due le cose non funzionassero più da tempo, soprattutto dopo una forte lite che avrebbero avuto questa estate e dopo la quale si sarebbero lasciati. Pochi giorni è servito per far tornare il sereno per la coppia che, tuttavia, pare oggi aver definitivamente chiuso questo capitolo. A nulla è servita la convivenza a Milano, che avrebbe invece favorito la rottura definitiva. Ora non ci resta che attendere le dichiarazioni dei diretti interessati.

