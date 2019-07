Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi si sono lasciati?/ Non si seguono più dopo…

Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi si sono lasciati? A lanciare la clamorosa indiscrezione è il settimanale Chi che, dai propri profili social, fa sapere come i due non si seguano più su Instagram. Un gesto che arriva inaspettato pochi giorni dopo la bellissima dedica d’amore fatta dall’ex corteggiatrice di Uomini e Donne al fratello di Belen. “Sei un ometto da sposare!”, ha fatto sapere Soleil tramite Instagram Stories elogiando l’ordine e la cura con cui l’argentino piega le magliette. Il gesto di non seguirsi più sui social, secondo il parere dei fans, rappresenterebbe il segnale di una crisi che starebbero vivendo i due ex naufraghi dell’Isola dei famosi. Una crisi che, tuttavia, sarebbe scoppiata all’improvviso considerando che, pochi giorni fa, la stessa Soleil aveva annunciato la convivenza.

Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi si sono lasciati? Dalla convivenza alla crisi

Tra Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi, fino a pochi giorni fa, sembrava andare tutto a gonfie vele. L’ex fidanzata di Luca Onestini e Marco Cartasegna, infatti, ai microfoni di 361 Magazine aveva annunciato anche l’imminente inizio di una vera e propria convivenza. “Andiamo a vivere insieme! Abbiamo appena preso casa, ci hanno accettato la proposta…e quindi è ufficiale”, aveva detto. Oggi, però, Chi scatena i rumors su una crisi tra i due: “C’è aria di crisi tra Jeremias Rodriguez e Soleil Stasi? Non si seguono più sui social: burrasca passeggera, blackout digitale o vera crisi? Voi cosa ne pensate? Vi piacciono insieme?”. Ad oggi, Soleil e Jeremias non hanno ancora ripreso a seguirsi su Instagram. Il loro, dunque, sarà stato un gesto scatenato da un piccolo litigio o tra i due c’è davvero aria di tempesta?

