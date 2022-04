“Jeremias Rodriguez è un attaccabrighe”/ L’affondo a Mattino 5 “É sempre stato così…”

Jeremias Rodriguez, dopo la settima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 è finito nel mirino di alcuni naufraghi. In particolare, Nicolas Vaporidis lo ha definito “attaccabrighe”. L’attore, infatti, è convinto che il fratello di Belen cerchi a tutti i costi il pretesto per litigare. Dell’atteggiamento di Jeremias Rodriguez hanno discusso, nel corso della puntata di Mattino 5 del 12 aprile, Federica Panicucci e i suoi ospiti. Dopo aver mostrato una clip del litigio tra Jeremias e Nicolas Vapodiris e dei risvolti che ha avuto in puntata, Federica Panicucci ha lasciato la parola ai propri ospiti.

In collegamento c’era il paparazzo Andrea Franco Alajmo il quale, conoscendo Jeremias, ha svelato un retroscena del suo carattere. L’ospite della Panicucci ha confermato le parole di Vaporidis spiegando come la parte più fumantina del carattere sia quella sulla quale il fratello di Belen sta lavorando per limarla.

Jeremias Rodriguez, il retroscena del paparazzo Andrea Franco Alajmo

Secondo quanto dichiarato da Andrea Franco Alajmo, Jeremias Rodriguez, caratterialmente, sarebbe sempre stato un attaccabrighe. “Questa è la parte del carattere che sta cercando di mettere in un angolino, ma è venuta fuori di nuovo…E’ sempre stato così, anche fuori…Un attaccabrighe…”, ha spiegato l’ospite di Federica Panicucci.

A difendere Jeremias ci ha pensato Morena Zapparoli che, di fronte ad un’affermazione di Nicolas Vaporidis il quale ha dichiarato che Jeremias emanerebbe energia negativa, ha dichiarato: “Capisco che possa avere un problema relativo alla gestione della rabbia, però bisogna fare attenzione a bollare le persone…Ma dire certe cose è una cosa antipatica…”. Il fratello di Belen, con il suo carattere, crea dinamiche ed è un indiscusso protagonista dell’Isola dei Famos 2022.

