Jeremias Rodriguez, ex fidanzato Soleil Sorge/ “La rottura? Stili di vita diversi…”

Soleil Sorge è fidanzata? Ciò che sappiamo dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ex concorrente dell’Isola dei Famosi e – da questa sera – nuova concorrente di Pechino Express 2020, è che pochi mesi fa ha chiuso una storia con Jeremias Rodriguez. I due si sono conosciuti proprio all’Isola dei Famosi e tra loro è nato subito un flirt che è poi andato avanti per molti mesi e ha scatenato critiche e gossip costante. Soleil e il fratello di Belen Rodriguez hanno poi avuto un periodo di crisi dal quale sembravano tuttavia essersi ripresi al meglio, poi però l’annuncio della rottura, stavolta definitiva. Si è pensato ad un tradimento da parte di Jeremias nei confronti della Sorgé ma è stata poi la stessa Soleil a smentire.

Jeremias Rodriguez e la rottura con Soleil Sorge: “Stili di vita troppo differenti”

Soleil Sorge, alle pagine di Novella 2000, ha tenuto a chiarire quanto accaduto con Jeremias Rodriguez soprattutto per mettere a tacere le tante voci spiacevoli. “Capitolo chiuso. Quando due persone hanno stili di vita troppo differenti te ne accorgi in pochi mesi, – ha raccontato la ragazza, per poi aggiungere – poi purtroppo continui a credere di poter cambiare le cose, ma ci sono vizi che il lupo non perde.” Soleil ha allora lanciato anche una frecciatina al suo ex in quell’occasione: “Bisogna amare prima se stessi e valutare razionalmente le cose a prescindere dalle ‘speranze’ riposte nel rapporto. – ha però concluso in modo positivo – Lo porterò sempre nel cuore, ma con sentimenti diversi.” Le loro strade, dunque, si sono divise in modo definitivo.

