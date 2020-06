Jeremias Rodriguez, frecciatina a Stefano de Martino?/”Famiglia alla base dell’amore”

Pubblicità

Finalmente anche Jeremias Rodriguez rompe il silenzio social, almeno per quel che potrebbe riguardare la rottura tra la sorella Belen Rodriguez e Stefano De Martino. In passato i due avevano ritrovato il loro affiatamento lasciandosi immortalare spesso insieme tra moto e barche ma, a quanto pare, ancora una volta il giovane argentino si è trovato in mezzo, proprio come accadere ai figli, e ancora una volta ha scelto la showgirl. Pubblicando una foto in cui appare al fianco di Belen Rodriguez e il nipote Santiago, Jeremias Rodriguez ha pensato bene di lanciare quella che sembra essere una frecciatina destinata proprio a suo cognato o magari ex. In particolare, Jeremias scrive: “il grande AMORE ha, alla base, un’idea di FAMIGLIA”. Il fatto che le due parole siano scritte in maiuscolo lasciano intendere che sia proprio su quelle che lui voglia battere per far arrivare chiaro il suo messaggio, ma è davvero destinato a Stefano?

JEREMIAS RODRIGUEZ LANCIA LA SUA FRECCIATINA A STEFANO DE MARTINO?

Ancora una volta la famiglia Rodriguez si stringe intorno a Belen che ha ammesso di soffrire in questo periodo e Jeremias, in particolare, non lascia mai da sola l’amata sorella e il suo nipotino rimasto, almeno per il momento, lontano dal padre impegnato a Napoli con Made in Sud. Solo quando questo impegno televisivo terminerà scopriremo come sarà la vita della coppia, o ex, tra separazione e nuovi colpi di scena. La posizione di Jeremias è chiara e forse anche il fatto che il ballerino napoletano non ami la sorella quanto credevamo potrebbe esserlo alla luce dei rumors sui tradimenti… il resto lo scopriremo strada facendo.



