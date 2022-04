Jeremias Rodriguez lascia l’Isola per sposare la fidanzata Deborah Togni?/ Il gossip

Jeremias Rodriguez vuole sposare la fidanzata Deborah Togni, e per questo potrebbe decidere di abbandonare l’Isola dei Famosi 2022. Un rumor sempre più insistente quello attorno al fratello di Belen Rodriguez, fino ad ora mattatore dell’edizione in corso dell’Isola dei Famosi 2022, con i suoi colpi di testa, le sue posizioni molto nette e la capacità di emozionarsi in tante e diverse circostanze. E’ finito in nomination e quella di stasera potrebbe essere effettivamente l’ultima puntata per Jeremias all’Isola dei Famosi, ma secondo quanto si può leggere sui social, e intuire dagli scambi di battute in diretta al cospetto di Ilary Blasi proprio tra Jeremias Rodriguez e Deborah Togni, la sua bella e innamorata fidanzata, pare che ci possa essere del vero nella presunta volontà di abbandonare le situazioni surreali dell’Isola e addirittura convolare a nozze, con un matrimonio fino ad ora previsto ma non programmato, con la giovane conosciuta in un locale e avventurosamente ricontattata dopo una sbornia solenne (come ha raccontato lo stesso Jeremias).

La passione e l’emozione dell’argentino lo avevano tradito proprio al momento delle ultime nomination palesi all’Isola, quando Jeremias ha detto di voler tornare a casa preda della nostalgia per la famiglia (cui è molto legato, partecipa al reality con il padre Gustavo, fa bella mostra di se il tatuaggio con il nome del nipotino Santiago sul suo avambraccio). Jeremias ha capito di voler abbandonare l’Isola dei Famosi 2022 “da quando ho capito che questo e’ un circo e non voglio farne parte. Ho bisogno della mia fidanzata Deborah e della mia vita che non è questa”. E poi spara la bomba.

“Non mi piacciono i reality – ne ha fatti 3 – e non so per cosa sono venuto qua di nuovo. Non sono la persona adatta per i reality – ha rincarato la dose Jeremias Rodriguez – mi ero dimenticato e ora voglio tornare a casa”. In allarme, si fa per dire, Ilary Blasi ha messo in collegamento la fidanzata e “futura moglie” di Jeremias, Deborah Togni, con il suo fidanzato. In effetti da quello che anche lei ha detto a Jeremias, la sua immagine non sta arrivando in Italia limpida come lei e chi gli vuole bene è convinta e consapevole che sia e lo ha esortato ad abbandonare l’Isola dei Famosi. “Vorrei anche io che tornassi a casa Amore – ha detto molto emozionata Deborah – sta passando veramente un messaggio sbagliato, ti dico solo che ci ti conosce sa la persona meravigliosa che sei”.

Decisamente nervosa anche la risposta di Jeremias Rodriguez, che dopo aver chiarito che dei giudizi della gente non gliene importa ne punto ne poco, ha ribadito con tanta passione che vuole stare con la sua Deborah. Innescando così, nei bene informati, come ancor più nei pettegoli, l’ipotesi che una volta giunto in Italia si getti a capofitto in una proposta di matrimonio per la fidanzata Deborah Togni. E chissà se anche di questo evento, almeno sui social o su qualche settimanale, potremo vedere condivisa qualche emozione. Ma conoscendo lo spirito combattivo, ancorchè a volte scostante e difficilmente domabile, di Jeremias Rodriguez la sua uscita nella puntata di oggi è nient’affatto certa. Le emozioni saranno ancora tante.











