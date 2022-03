Jeremias Rodriguez, L’Isola dei Famosi 2022/ Il padre lo terrà a freno?

Jeremias Rodriguez, L’Isola dei Famosi 2022: riuscirà a controllarsi?

Il carattere fumantino di Jeremias Rodriguez è sbarcato in Honduras per L’Isola dei Famosi 2022 e dovremmo aspettarci qualche lite furiosa, perché già al Grande Fratello Vip ha dimostrato di non sapersi controllare, soprattutto quando ha ragione. Sull’isola gareggia con suo padre Gustavo che al contrario dimostra di essere una persona più diplomatica, ma riuscirà a tenere a freno la lingua del figlio? Nella puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda lunedì avrebbe voluto votare Nicolas Vaporidis, ma aveva l’immunità e a malincuore ha dovuto spostare la nomination sulla coppia Zequila-Secondi. Giovedì avrebbe voluto dare il suo voto a Nicolas, ma ha vinto la prova leader e quindi anche in quest’occasione con l’immunità guadagnata non ha potuto esprimere il suo giudizio. Ma cosa è accaduto tra Jeremias e Nicolas?

Cosa succede con Vaporidis all’Isola dei Famosi?

Jeremias Rodriguez non nutre molta simpatia nei confronti di Vaporidis e lo ha detto anche a Estefania che fa coppia con l’attore, il motivo è dovuto a un comportamento poco galante che Nicolas avrebbe riservato all’argentino. Difatti appena si sono incontrati, il Rodriguez ha tentato più volte di scambiare un saluto con l’attore che invece non ha mai mostrato di essere interessato. Mentre Vaporidis ha salutato Gustavo non ha fatto lo stesso con il figlio che gli stava accanto. Da quel momento l’argentino ha cominciato a nutrire un forte risentimento di antipatia nei confronti del naufrago. Il pubblico si sta chiedendo come mai Nicolas non vuole fare amicizia con Jeremias, ma soprattutto qual è il motivo di tanta indifferenza. Rodriguez è molto imprevedibile, agisce spesso d’istinto, il molti si aspettano prima o poi uno scontro diretto, nella speranza che possa essere anche chiarificatore.

Jeremias Rodriguez, sicuro di dominare all’Isola dei Famosi 2022

Prima di iniziare questa avventura sull’Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez. La verità è che non sono amati dal pubblico e qualcuno si è lamentano della abnorme presenza dei Rodriguez nei reality. C’è chi fa ironia dicendo che nel prossimo programma vorrebbero che partecipasse la signora Rodriguez e chi già sa quale sarà il futuro del piccolo Santiago: partecipare ai reality. Oramai i Rodriguez li troveremo dappertutto. Jeremias non è apprezzato dal pubblico come Belen e Cecilia, quindi per lui sarà difficile entrare nel cuore dei telespettatori, a bilanciare la situazione c’è Gustavo che invece anche con i naufraghi ha un rapporto molto protettivo e paterno.

