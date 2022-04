Jeremias Rodriguez/ Lite accesa con Blind a L’Isola dei Famosi 2022

Nella diretta di giovedì 14 aprile Jeremias Rodriguez è stato coinvolto in una nuova lite accendendo L’Isola dei Famosi 2022. Tra una prova e l’altra, in Palapa scoppia un litigio: Blind sostiene che la tribù dei Tiburón (composta da Alessandro, Blind, Laura, Jeremias, Licia, Ilona, Estefania e Roger) ha messo in dubbio il fatto che Nicolas Vaporidis, nella puntata di lunedì, si sia sentito realmente male. Di fronte a tale dichiarazione però solo Jeremias conferma ciò. Blind e Jeremias accusano quindi il resto dei compagni di squadra di non assumere le responsabilità di ciò che dicono. Edoardo però si difende dicendo di non aver mai pensato ed esternato una cosa simile e di non parlare alle spalle del suo amico Nicolas.

Lo scontro prosegue e, nel corso di un faccia a faccia, Nicolas e Jeremias hanno l’opportunità di dirsi quello che pensano l’uno dell’altro. Nel corso delle settimane il rapporto tra i due si è deteriorato molto in quanto le differenze e le divergenze caratteriali sono emerse tanto che si sono scontrati sempre di più. La conduttrice mostra a entrambi una clip e in risposta alle critiche dell’attore, Jeremias si trincere dietro a un no comment, sostenendo di essere deluso e stanco della situazione. Nicolas sostiene che lui e Jeremias non si sono trovati poiché, dal suo punto di vista, l’argentino non è possibile trovare un punto d’incontro.

Jeremias Rodriguez e il padre Gustavo a L’Isola dei Famosi 2022 sono riusciti a chiarire e ad avere una convivenza pacifica e civile. Inoltre, Nicolas sostiene che reputa Jeremias un ragazzo intelligente e, alla luce di questo, si aspettava una reazione diversa e più matura da lui, anche durante questo confronto. In tutta risposta, su richiesta di Ilary Blasi, l’argentino afferma che Nicolas sia un fenomeno, che si sente il vincitore e il migliore di tutti. Risulta evidente che Jeremias non è interessato al confronto e a chiarire con l’attore. Il faccia a faccia tra i due è stato inutile. Nel proseguio della serata, durante la nomination di giovedì 14 aprile, Jeremias vota Roger e Estefania, accusando la ragazza di non aver detto la verità circa lo scontro che l’argentino ha avuto con Guendalina.

Jeremias riceve i voti da Blind che, nonostante l’amicizia, lo nomina poiché il cantante sostiene che in questi giorni Jeremias gli ha confidato di essere al limite e di sentirsi sofferente. Anche Laura, Alessandro e Ilona lo votano per la stessa motivazione e in studio sorge un dubbio: Jeremias ha chiesto ai naufraghi di votarlo? Tra i membri della tribù leader, Cucaracha (Guendalina, Nicolas, Carmen, Edoardo, Nick e Marco), Jeremias viene votato da Nicolas, vista la rivalità ormai nota tra i due e da Guendalina che, nonostante inizialmente avessero legato, sostiene che l’argentino si è rivelato il peggiore di tutti. Jeremias è il più votato dal gruppo e va in nomination insieme alla coppia Estefania-Roger per volere di Nick, che decide di ricambiare una vecchia nomination ricevuta.











