Jeremias Rodriguez: “Non mi piacciono i reality”/ L’attacco di Vladimir Luxuria: “Dici così ma poi…”

Scontro Vladimir Luxuria-Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi

Dopo la scelta di abbandonare l’Isola dei Famosi senza provare neppure a rimanere su Playa Sgamada, Jeremias Rodriguez ha attirato su di sé le critiche ma anche i consigli degli opinionisti del programma e di Ilary Blasi. Tutti, infatti, hanno provato a convincerlo a rimanere almeno qualche giorno per eventualmente cambiare idea e decidere di proseguire il gioco. Il naufrago, però, ha scelto di tornare a casa dalla fidanzata Deborah Togni: la sua mancanza si fa infatti sentire e la voglia di riabbracciarla lo ha portato a prendere questa decisione. Proprio dopo aver annunciato la volontà di tornare a casa, il concorrente ha spiegato che non ama il mondo dei reality e che proprio per questo abbandonava il gioco con gioia. Una dichiarazione che non è andata affatto giù a Vladimir Luxuria.

Il concorrente ha spiegato: “Il mio scopo era portare qui papà. Io non vivo di reality, è un mondo che non mi piace. Ne ho già fatti due. La mia vita è bellissima e ho bisogno di tornarci. Oggi mi sono tolto l’ultimo peso che avevo, ovvero quello di chiedere scusa e dire come la penso”. L’opinionista lo ha incalzato, facendogli notare una cosa importante: “Dici sempre che non ti piacciono i reality Jeremias, ma noi ti conosciamo solo per quello”.

La scelta di Jeremias Rodriguez ha lasciato tutti di stucco. I più hanno provato a convincerlo a rimanere ma il concorrente ha scelto di andare via per tornare a casa dalla fidanzata Deborah Togni. A non andar giù sono state le sue parole sui reality: l’ex naufrago ha spiegato di non amare questo tipo di programma. Parole che non sono piaciute a Vladimir Luxuria, che ha ironizzato sul fatto che abbia già partecipato a molti reality e che sia conosciuto proprio per questo. Nicola Savino allo stesso modo l’ha buttata sul ridere: “Lo dirà anche l’anno prossimo a Temptation Island”.

Jeremias ha detto addio all’Isola dei Famosi per tornare dalla compagna e nessuno è riuscito a fargli cambiare idea: “La vita è mia, non quella del pubblico. Gli voglio bene, ma questa è la mia scelta. Voglio tornare dalla mia fidanzata Deborah Togni. Al mio ritorno ho una notizia bellissima da raccontarvi”.











