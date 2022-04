Jeremias Rodriguez, penale da 50mila € per abbandono Isola dei Famosi?/ “Non potrà…”

Jeremias Rodriguez pare che possa essere costretto a pagare una cospicua penale per avere abbandonato anzitempo e di sua volontà “L’Isola dei Famosi”, il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi e che l’ha visto gareggiare per alcune settimane sulle spiagge dell’Honduras. Stando a quanto riporta il sito “Coming Soon”, l’ex naufrago sembra che sia obbligato a sganciare all’incirca 50mila euro: “Stando alle indiscrezioni, il 33enne, fratello minore di Belen, dovrà pagare circa 50mila euro, oltre a non poter più presenziare in studio come avviene per tutti gli eliminati”, si legge sul sito.

Ricordiamo che già in puntata Jeremias Rodriguez aveva voluto motivare le ragioni del suo addio all’Isola dei Famosi: “Se voglio andare via, il vero motivo è appunto che le cose per me brutte di questo lavoro sono maggiori di quelle positive. Per me tutto ha un limite. Mi sono comportato da persona reale. Qui ho sempre litigato entro i limiti. Io sono Rodriguez e da 15 anni subiamo questi attacchi inutili. Non è una cosa che mi sono cercato. Mi è arrivata di rimbalzo. Sono una persona stra-umile. Non me la sono mai tirata”.

JEREMIAS RODRIGUEZ: “NON HO FATTO NULLA DI MALE”, MA PARE CHE LA PENALE SIA INEVITABILE

Sempre nel corso della puntata de “L’Isola dei Famosi” nella quale ha deciso di abbandonare il reality, Jeremias Rodriguez ha asserito anche quanto segue: “Non ho mai voluto comandare. C’è stato un accanimento. Sta passando un’immagine mia che non esiste più. Ho sentito il bisogno di chiarirlo con il pubblico. Soffro gli attacchi delle persone. Non ho fatto nulla di male”.

In passato, Jeremias Rodriguez ha spiegato di avere avuto tanti problemi, di avere avuto il coraggio di affrontarli per non averli più: “Io non sono italiano, faccio fatica a tirar fuori quello che sono. Mi dà fastidio. Mi ferisce. Io sono un essere umano come tutti”.

