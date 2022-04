Jeremias Rodriguez perde le staffe con Ilona Staller/ “Parli alle spalle e…”

Jeremias Rodriguez affronta Ilona Staller: “Non fai nulla e…”

Duro scontro all’Isola dei Famosi tra Jeremias Rodriguez e Ilona Staller. La pornodiva aveva manifestato l’intenzione di andare a raccogliere i paguri con gli altri naufraghi ma questi avrebbero rifiutato. Ilona è stata criticata per il suo comportamento ambiguo e a scagliarsi contro di lei è stato in particolare Jeremias Rodriguez. Il naufrago ha perso la pazienza nei suoi confronti e si è rivolto a lei in malo modo: “Sei arrivata al limite e dunque sta venendo fuori il tuo vero carattere. Facciamo sempre tutto per te, ti mettiamo al primo posto e tu non fai nulla e in più ci parli anche male alle spalle. Noi ci siamo comportati bene con te e non te lo permetto di trattarmi così. La pensiamo in modo diverso e adesso che ti conosco non dici mai una cosa chiara. Non ti assumi le responsabilità di nulla”. Ilona Staller si è allora confrontata con Lory Del Santo che sarebbe stata colpevolizzata dagli altri di creare zizzania tra i naufraghi.

A quel punto, Jeremias Rodriguez ha sbottato anche contro Lory: “llona ha detto che le hanno riferito che ci sono due gruppi. Sarà stata Lory a dire questo. Ilona lo hai detto o non lo hai detto che ci sono due gruppi? Parla, nessuno ti sta attaccando, semplicemente parla. Hai parlato? E non hai detto niente come sempre. È stata Lory a dirti questo? […] E tu Marco dille qualcosa alla tua fidanzata, che si deve comportare da persona normale, che continua a portare casini nel gruppo”, ha chiosato il fratello di Belen. Ilona si è però difesa delle accuse: “È stata Estefania a dirmi di andare con un altro gruppo”. Estefania però ha negato qualsiasi coinvolgimento. Jeremias ha poi chiuso la conversazione: “Se vuoi continuare a parlare, parla, ma parla da sola. Non fai nulla e in più parli alle spalle. Non lo permetto”. Nella puntata di stasera forse riusciremo a capire qualcosa si più su questa lite che sta minando la serenità degli altri naufraghi.

Quest’anno Jeremias Rodriguez ha deciso di intraprendere la sua avvenuta nell’Isola dei Famosi con suo padre Gustavo, un uomo intrepido, divertente e coraggioso. Sin dalla prima puntata i due concorrenti hanno dimostrato il loro valore, vincendo la sfida dei leader, caratterizzata da una particolare prova di equilibrio. In questo modo i due hanno ottenuto una sorta di immunità evitando la nomination e ottenendo il materiale necessario per poter accendere il fuoco. Il ragazzo durante la diretta nelle puntate precedenti, una volta salutata la fidanzata, ha espresso nostalgia e volontà di rientrare presto a casa per ritrovare i suoi cari. L’esperienza della vita da naufrago in Honduras sta provando psicologicamente Jeremias Rodriguez, che ha iniziato a manifestare la volontà di riabbracciare i propri affetti in Italia al più presto possibile. Jeremias e Gustavo, nell’ultima puntata, ancora coppia leader e immune al televoto, ha deciso di votare la coppia di naufraghi Roger Balduino e Ilona Staller, a causa della nomination fatta la settimana prima nei loro confronti.

Nella scorsa puntata Jeremias Rodriguez e Gustavo erano in nomination con altre due coppie, ma sono riusciti a salvarsi grazie al volere del pubblico espresso grazie al televoto. I due hanno manifestato delle difficoltà a inserirsi nelle dinamiche dell’isola, sebbene abbiano stretto dei legami con altri naufraghi, non hanno ancora trovato il loro spazio nel gioco e all’interno del gruppo. Molti telespettatori non hanno potuto evitare di notare un certo interesse da parte di Roberta Morise nei confronti di Jeremias, alimentando i gossip che circolano sul web. La fidanzata di Jeremias, Debora, sarebbe molto arrabbiata per ciò che sta succedendo sull’isola ma il suo amato la rassicura costantemente. Jeremias Rodriguez e suo padre abili a vincere le prove dell’Isola hanno in realtà pochi rivali, ma vedremo se Jeremias riuscirà a resistere alla distanza e ai corteggiamenti delle altre naufraghe, come Roberta che riusciva a stare sempre con lui.











