Jeremias Rodriguez piange all’Isola dei Famosi 2022/ “All’improvviso, è arrivata…”

Jeremias Rodriguez in crisi all’Isola dei Famosi 2022?

Momento di sconforto per Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi 2022. Il fratello di Belen che starebbe ricevendo diverse attenzioni da una naufraga, è tornato in Honduras in coppia con il padre Gustavo. Nonostante il sostegno del genitore, Jeremias non sta vivendo benissimo la sua seconda avventura da naufrago. Già durante la scorsa puntata, nel corso di un collegamento con Ilary Blasi, aveva espresso il desiderio di tornare a casa. “Mi ero dimenticato di quanto dura fosse questa esperienza. Non vedo l’ora di tornare a casa”, aveva detto per poi ribadire lo stesso concetto a causa di alcuni scontri con altri concorrenti che non arriverebbero al pubblico come dovrebbero.

Gustavo Rodriguez/ Il padre di Jeremias in ombra a L'Isola dei Famosi, ma...

“Non arrivano le cose come succedono, non ci lasciano parlare, non ci lasciano dire le cose come sono. Per questo voglio tornare a casa”, aveva aggiunto parlando con la conduttrice. Un momento di sconforto che aveva fatto pensare ad un probabile abbandono e che si è ripetuto nelle scorse ore a causa di un nuovo episodio che non è piaciuto al fratello di Belen.

Jeremias Rodriguez pronto al ritiro?/ La sua Isola dei Famosi 2022 sembra già finita

Lo sfogo di Jeremias Rodriguez

Dopo la crisi in diretta durante la terza puntata dell’Isola dei Famosi 2022, Jeremias Rodriguez aveva ritrovato la gioia e l’energia per affrontare la vita da naufrago grazie all’arrivo del fuoco che ha permesso a tutti i concorrenti di mangiare meglio. Poi, però, l’arrivo improvviso della pioggia ha portato nuovamente il malumore in Jeremias che, di fronte alle telecamere dell’Isola, ammette di non tollerare l’atteggiamento di Carmen Di Pietro e del figlio Alessandro.

“Abbiamo avuto il fuoco quindi abbiamo avuto la possibilità di mangiare benissimo ed eravamo tutti contenti. Questo sorriso è durato pochissimo perchè all’improvviso è arrivata la pioggia e tutti abbiamo cercato di ripararci sotto la capanna. All’improvviso è arrivata Carmen con il figlio che hanno scavalcato tutti e si sono sdraiati occupando il posto di altre persone. Altruismo zero da parte loro. Anche se ieri ci avevano chiesto scusa per questo atteggiamento, evidentemente non hanno capito che dobbiamo convivere”, ha detto Jeremias che, poi, tra le braccia del padre, si è lasciato andare alle lacrime cominciando già a contare le settimane che eventualmente lo separano dal ritorno in Italia. Cliccate qui per vedere il video.

Jeremias Rodriguez, avances da Roberta Morise?/ "Ti sta appiccicata come un cerotto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA