Jeremias Rodriguez provoca Zequila “Fai l’uomo”/ Lite in diretta all’Isola dei Famosi

Antonio Zequila vs Jeremias Rodriguez, animi molto caldi all’Isola dei Famosi 2022. La terza puntata si apre con una lite tra il concorrente napoletano e il fratello di Belen, che hanno alcune cose da dirsi durante il collegamento con Ilary Blasi. La conduttrice li richiama all’ordine e cerca di capire i motivi delle schermaglie. Il più nervoso è Jeremias Rodriguez, che non ha apprezzato il comportamento rinunciatario di Antonio durante il maltempo. A quanto pare l’argentino avrebbe voluto vedere Zequila più impegnato e così non perde occasione per rimproverarlo vistosamente.

Soleil Sorge, perché si è lasciata con Jeremias Rodriguez/ "Un rapporto malsano..."

Jeremias Rodriguez vs Antonio Zequila, parole pesanti all’Isola dei Famosi

I toni si scaldano molto velocemente e Antonio Zequila ammette di ritenersi molto infastidito dall’atteggiamento intimidatorio di Jeremias nei suoi confronti: “A me ha detto che non sono un uomo e questo mi ha dato fastidio”, spiega ad Ilary. Jeremias non ci sente ed esplode, invitandolo a girarsi dall’altra parte e a non guardarlo: “Inizia a fare l’uomo e girati di là”, la stoccata di Rodriguez. Zequila finge di non sentire e cerca, ancora una volta e inutilmente, di spiegare il suo punto di vista: “Io ho solo fatto un passo indietro quando c’è stato il problema di dormire costipati nella capanna”.

LEGGI ANCHE:

Isola dei famosi 2022, eliminati Carmen e Alessandro o Antonio e Floriana?/ Si salvaLaura Maddaloni attacca Floriana e Zequila, Isola dei Famosi/ "Mancanz' e rispett''"

© RIPRODUZIONE RISERVATA