Jeremias Rodriguez: rubata moto da cross/ Furto fratello Belen su pista South Milano

Jeremias Rodriguez vittima di furto: rubata la moto da cross

Una domenica da dimenticare per Jeremias Rodriguez, il fratello minore di Belen Rodriguez. Il giovane influencer argentino sarebbe stato vittima di un furto, come riportato dai maggiori quotidiani nazionali, tra cui Corriere della Sera. Nel dettaglio, dei malviventi avrebbero portato via la moto da cross di Jeremias alla quale era particolarmente legato. Il mezzo su due ruote si trovava alla pista South Milano a Ottobiano, comune in provincia di Pavia.

Secondo le ricostruzioni, il furto ai danni di Jeremias Rodriguez, fratello di Belen, sarebbe avvenuto nella notte tra mercoledì 22 giugno e giovedì 23 giugno quando alcuni ladri si sarebbero introdotti al motodromo e kartodromo South Milano di Ottobiano sottraendo la moto da cross dell’argentino. Solo ieri mattina, 25 giugno, è stata presentata regolare denuncia del furto subito. Le indagini sono già partite ed avrebbero portato a una prima ricostruzione dell’accaduto in base alla quale pare che i ladri abbiano studiato il piano criminale nei minimi dettagli.

La dinamica del furto: Jeremias Rodriguez e il legame con la sua moto

I malviventi che sono riusciti a portare via la moto da cross di Jeremias Rodriguez avrebbero prima tagliato la recinzione perimetrale, quindi sarebbero riusciti a disattivare il sistema di videosorveglianza riuscendo a entrare nel deposito. I ladri avrebbero portato via oltre al mezzo di proprietà del fratello della showgirl argentina anche una tanica di benzina da dieci litri.

La denuncia è stata presentata presso la stazione dei carabinieri di San Giorgio Lomellina e la riferimento al furto della moto da cross Honda 250 cc di colore nero e rosso con su il numero 88. Un vero e proprio amore quello di Jeremias Rodriguez per la sua moto, come evidenziato da alcuni post social nei quali l’ex concorrente del Grande Fratello Vip e dell’Isola dei Famosi (vi ha preso parte quest’anno con il padre Gustavo) era solito chiamare “la mia chiquita”. Le indagini intanto proseguono e l’intento degli inquirenti è fare luce proprio sulle modalità del furto per cercare di capire se l’obiettivo era il fratello di Belen o se si è trattato di una pura e sfortunata casualità.

