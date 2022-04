Jeremias Rodriguez sposa Deborah Togni, la sorella Cecilia conferma/ Spunta il like!

Prima di lasciare definitivamente l’Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez aveva rivelato di avere un annuncio da fare e di essere pronto a svelarsi una volta arrivato in Italia. Parole che hanno scatenato la curiosità del pubblico e che hanno messo in moto i più curiosi alla ricerca di qualche indizio sul web. Indizi che, d’altronde, non sono mancati. Proprio nelle ultime ore Jeremias e la sua fidanzata Deborah Togni hanno postato una serie di immagini che sembrano annunciare la volontà di entrambi di convolare a nozze.

La Togni si è mostrata in abito bianco durante la prova in un negozio e Jeremias non si è lasciato sfuggire l’occasione di alimentare il gossip, scrivendo “Pronta a sposarmi?” Ne abbiamo allora scritto in un articolo, condiviso sul nostro canale Instagram e, proprio lì, è arrivato un ulteriore indizio che pare confermare l’imminente matrimonio.

Cecilia Rodriguez conferma le notte di Jeremias e Deborah Togni?

Cecilia Rodriguez ha lasciato un like al post in cui parliamo della possibilità di imminenti nozze tra suo fratello Jeremias Rodriguez e la fidanzata Deborah Togni. Un gesto che parrebbe confermare che effettivamente i due hanno in progetto di diventare a breve marito e moglie. Se l’indiscrezione trova dunque conferma nel gesto della Rodriguez, non conosciamo al momento dettagli sul matrimonio. Ignota la data e le altre informazioni sull’evento che saranno annunciate dai diretti interessati nel momento in cui vorranno ufficializzare la notizia pubblicamente.

