Jeremias Rodriguez svela i kg persi/ L’affondo all’Isola: “Si torna…”

L’isola dei famosi 2022, Jeremias Rodriguez si racconta al web: è polemica?

Ha appassionato i fedeli telespettatori di Canale 5 prendendo parte a ben due edizioni del reality honduregno, L’isola dei famosi 2019, dove si è innamorato di Soleil Sorge, e L’isola dei famosi 2022, dove è stato protagonista di vari scontri fino alla scelta di ritirarsi dal gioco e ora Jeremias Rodriguez torna a far parlare di sé. Il motivo alla base del suo essere al centro dell’attenzione mediatica? Al suo rientro in Italia dall’Honduras Jeremias Rodriguez è stato accolto a braccia aperte dai suoi cari, in particolare la fidanzata Deborah Togni che lo ha atteso all’aeroporto, per poi non lesinare frecciatine destinate a L’isola dei famosi.

Cecilia Rodriguez, dedica speciale al fratello Jeremias/ "Sono fiera di te"

Riattivatosi tra le Instagram stories, nelle ultime ore, Jeremias Rodriguez ha mostrato al popolo del web uno scatto del pre-reality, che lo immortala mentre sfoggia un fisico super-tonico e dai muscoli in bella vista, seguito poi da un’amara confessione, quella dei kg persi con la sua permanenza nel gioco de L’isola dei famosi 2022: ben 15 kg! Un dettaglio che sembra essere lanciato su Instagram dall’ex naufrago come un attacco al reality, dal momento che il gioco honduregno mette a dura prova i concorrenti con prove sulla sopravvivenza molto impegnative e che contribuiscono alla diminuzione del peso corporeo. Ma non è tutto.

Jeremias Rodriguez e Deborah Togni/ Il bacio romantico in aeroporto spacca i fan

Jeremias Rodriguez felice del suo addio all’Honduras

Questo perché, sempre tra i suoi nuovi messaggi social lanciati in queste ore, Jeremias Rodriguez sembra assumere via via toni sempre più polemici contro L’isola dei famosi 2022 nel suo post-reality, soprattutto quando rende noto al popolo del web di essere tornato alla sua vita di sempre. “Riprendiamo subito uno stile di vita sano”, è il monito che lancia ai suoi followers l’ormai ex naufrago e fratello delle modelle argentine, Cecilia Rodriguez e Belen Rodriguez, come a voler dire che in Honduras la vita sia tutto fuorché “sana”.

Gustavo Rodriguez sul ritiro di Jeremias "Volevo restasse"/ "Via dall'Isola per…"

Insomma, sembra proprio che Jeremias non provi affatto nostalgia verso del reality honduregno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA