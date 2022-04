Jeremias Rodriguez “Tu sarai l’ultima!” dichiara guerra a Carmen Di Pietro per il cibo/ È polemica!

Jeremias Rodriguez e l’astio per Carmen ed Alessandro

Sempre più spesso furioso con la coppia formata da Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, accusati di essere smisuratamente egoisti e, persino, inutili, Jeremias Rodriguez durante la quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2022, ha svestito per un attimo le vesti di polemizzatore. Le sue sfuriate, unitamente alle minacce di lasciare il reality a causa di alcune dinamiche di gioco poco chiare, esternate nella precedente puntata, sono state spazzate via dall’intervento della sua bellissima fidanzata, Deborah Togni presente in studio e in collegamento con la Palapa. Attimi di emozione palpabile hanno coinvolto tutto il pubblico. Jeremias, felicissimo e innamorato, non ha risparmiato lodi e dichiarazioni d’amore nei confronti della sua compagna. Deborah, dal canto suo, ha fatto di tutto per infondere grinta e voglia di proseguire in Jeremias, riuscendoci pienamente, almeno per il momento.

Tuttavia, la puntata non è stata certo rose e fiori: l’astio di tutti i naufraghi e in particolare di Jeremias Rodriguez verso la coppia composta da Carmen di Pietro e dal figlio Alessandro ha tenuto banco fino a suscitare l’indignazione dell’opinionista in carica, Vladimir Luxuria di fronte ai giudizi lapidari del fratello di Belen. Vladimir senza mezzi termini si è scagliata contro l’influencer argentino facendogli presente che sarà il popolo a decidere chi far rimanere sull’isola, non certo lui. Nonostante questo, Vladimir si è sentita di precisare il suo apprezzamento per il modo diretto e limpido con il quale il ragazzo sta gestendo i rapporti sull’isola a differenza di molti altri, più silenziosi e strateghi.

Jeremias Rodriguez e il padre Gustavo al televoto, rischiamo di essere eliminati dall’Isola dei Famosi?

Di Jeremias Rodriguez il pubblico da casa sta iniziando a conoscere molte sfaccettature: il lato affettuoso, quello responsabile e generoso, il carattere polemico e impetuoso e anche il suo mondo interiore più nascosto, emerso nell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi grazie all’intervento di Deborah Togni, sua compagna da ormai due anni.

Quel che è certo è che il giovane Rodríguez non teme affatto di aprirsi e mostrare le proprie fragilità, che questo si riveli la sua arma vincente e lo aiuti a conquistare il favore del popolo del web? Per ora, purtroppo per lui, non sembra essere tra i preferiti. Intanto, dovrà affrontare con il padre Gustavo, il prossimo televoto, scontrandosi in nomination contro Lory Del Santo e Marco Cucolo e contro la coppia formata da Blind e Roberta Morise. Chi avrà la meglio?

Scontro sul cibo: è guerra all’Isola dei Famosi 2022 tra Jeremias Rodriguez e Carmen Di Pietro

Alla vigilia della nuova puntata dell’Isola, condotta in prima serata da Ilary Blasi, Jeremias Rodriguez ha avuto nuovi momenti di tensione su Playa Accoppiada ed ancora una volta nel mirino è finita Carmen Di Pietro: “Fai sempre la stessa cosa, hai rotto, sei un’egoista!”. La Di Pietro, di contro, ha accusato il rapper Blind di aver sottratto due pezzi di cocco dando il ‘la’ ad una lite che ha coinvolto anche il figlio Alessandro che ha chiaramente preso le parti della madre.

L’ultimo scontro ha avuto come oggetto la “fila” da seguire per prendere un pezzo di cocco: Jeremias avrebbe deciso l’ordine e riferendosi a Carmen ha decretato: “Tu lo prendi dopo tutti noi. Prima noi e alla fine te. Adesso mangiamo tutti noi e poi è il tuo turno”. A suo dire avrebbe pensato al benessere del gruppo sostenendo: “Tanto tutti la pensano come me, che tu sarai ultima!”. Le questioni legate al cibo inevitabilmente prevalgono all’Isola e proprio l’ennesima discussione potrebbe giocare a scapito del ragazzo.











