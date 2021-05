Jeremias Rodriguez Vs Isola dei Famosi 2021/ “Rasatura Ignazio? Sottomissione!”

La rasatura dei capelli che ha visto Ignazio Moser protagonista ieri sera all’Isola dei Famosi 2021 ha sconvolto un po’ tutti. In un primo momento anche Cecilia Rodriguez è rimasta senza parole salvo poi confermare che i suoi sentimenti di certo non cambieranno, o quasi. Sulla questione però si è pronunciato anche il fratello, quindi cognato del naufrago, Ignazio Moser, Jeremias Rodriguez. Postando sui social la foto di Ignazio bello come il sole e con tutti i suoi capelli e la barba al posto giusto, il fratello di Cecilia Rodriguez e di Belen ha subito lanciato la sua invettiva parlando addirittura di sottomissione e di “cosa diseducativa”. A quanto pare l’argentino non ha approvato il gesto e la scelta della produzione di spingere Ignazio a fare questa scelta e ha voluto sottolinearlo su Instagram raccogliendo like e commenti che, comunque, sono positivi riguardo al nuovo look dell’ex gieffino.

Jeremias Rodriguez contro l’Isola dei Famosi 2021 dopo la rasatura di Ignazio Moser

In particolare, Jeremias Rodriguez scrive sui social: “Non approvo con questa decisione dell’ Isola dei famosi….la trovo un segno di doversi sottomettere!! Diseducativo!! Non mi piacciono queste cose!!”. Alla fine però le fan approvano e sono liete di vedere Ignazio con questo suo nuovo look che, sicuramente, sarà già diverso quando lo rivedranno lunedì prossimo in diretta o addirittura nella finale del 7 giugno. Il tempo di tornare in Italia sicuramente la rasatura sarà ormai un brutto ricordo, questo è certo.

Ecco il post di Jeremias Rodriguez:

