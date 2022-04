Jeremias Rodriguez vuole sposare Deborah Togni?/ La “proposta” social

Jeremias Rodriguez e Deborah Togni sono inseparabili

Jeremias Rodriguez ha lasciato l’Isola dei famosi 2022 dopo un mese in Honduras per tornare dalla fidanzata Deborah Togni. “Voglio tornare a casa, ho bisogno di vedere la mia famiglia e la mia fidanzata” ha spiegato al pubblico di Canale 5, confermando la sua decisione di abbandonare il reality. All’arrivo in aeroporto in Italia, Jeremias Rodriguez si è lanciato verso la sua Deborah, come testimoniano le ripersa fatte da un’amica della coppia e postate nelle storie della Togni. I due si sono conosciuti a fine del primo lockdown, nel 2020, in un locale della movida milanese. Dopo un mese e mezzo lontani, Deborah e Jeremias sembrano aver solo voglia di stare insieme. Nei giorni scorsi il giovane Rodriguez è stato a Catania con Ignazio Moser, fidanzato della sorella Cecilia, e l’ex tronista Nicolò Brigante, poi è tornato a Milano dalla sua fidanzata.

Jeremias Rodriguez pronto a sposare Deborah Togni?

Ieri Deborah Togni, accompagnata dal fidanzato Jeremias Rodriguez, è andata in un negozio di abiti da sposa di Pavia, come ha mostrato sui suoi canali social. “Oggi è venuta a trovarci una principessa”, ha annunciato l’atelier pubblicando una serie di scatti di Deborah vestita da sposa. Uno degli scatti è stato condiviso anche da Jeremias Rodriguez con una dedica molto particolare: “Pronta a sposarmi?”. Il fratello di Belen e Cecilia è pronto a fare il grande passo con la giovane fidanzata? Tradizione vuole che lo sposo non veda l’abito della futura moglie e non è da escludere che Deborah sia stata invitata nell’atelier per motivi di lavoro. Quel che è certo è che Jeremias appare molto innamorato della ragazza per cui ha deciso di lasciare l’Isola dei famosi 2022.

