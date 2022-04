Jeremias Rodriguez:”Con Deborah Togni colpo di fulmine. Una foto e…”/ E poi la sorpresa

Giorni non semplici per Jeremias Rodriguez, che sta soffrendo in modo particolare la mancanza della fidanzata Deborah Togni, con la quale ha una storia d’amore ormai da quasi due anni. In settimana, il fratello di Belen si era lasciato andare ad un lungo sfogo: “Vorrei salutare la mia fidanzata che mi manca da morire. Non vedo l’ora di tornare a casa, giuro. L’ho conosciuta in un periodo particolare, alla fine del primo lockdown. Non stavo passando un bel periodo, sono stato quasi 7 anni senza uscire di casa. Dormivo sul divano, non volevo vedere nessuno. Dopo tanti anni uno ha bisogno di vedere la luce, non si può vivere sempre così. Lei mi ha fatto capire che io non ho dovuto modificarmi per piacerle e questa cosa mi ha salvato la vita. Lei sarà la madre dei miei figli, non vedo un’altra persona che possa farlo”.

DEBORAH TOGNI, FIDANZATA JEREMIAS RODRIGUEZ/ "Sarà la madre dei miei figli"

Nell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha deciso di fare una sorpresa al concorrente, per cercare di dargli un po’ di forza in vista delle prossime sfide. La mancanza di Deborah si fa sentire e proprio per questo la conduttrice ha deciso di far parlare il ragazzo con la fidanzata.

Jeremias Rodriguez: “Con Deborah colpo di fulmine”

Nel corso della puntata de L’Isola dei Famosi, Jeremias è stato chiamato da Ilary Blasi per fare due chiacchiere. Il concorrente ha parlato di Deborah, raccontando l’emozionante storia di come si sono conosciuti: “È stato un colpo di fulmine. Ci siamo conosciuti ad un aperitivo, mi era rimasto una foto di lei. Il giorno dopo mi sveglio a casa alle 7 di pomeriggio, non capivo ancora, trovo questa foto sul tavolo della cucina. Ero a casa con un mio amico, Luca, e gli dico: ‘Devo conoscere questa ragazza’. Non sapevo niente, sono tornato al bar con la foto per cercarla. Ho aspettavo 20 minuti, ho fatto colazione, è venuto un ragazzo con l’Instagram di Debora. Ho fatto una foto a questa foto e le ho scritto: ‘Riconoscimi il fatto di essermi sbattuto per trovarti’. Mi manca tutto, la quotidianità. È bellissimo stare con una persona che mi guarda con amore”.

Jeremias Rodriguez piange all'Isola dei Famosi 2022/ "All'improvviso, è arrivata..."

La ragazza, in studio, ha fatto una sorpresa a Jeremias: “Mi manchi da morire, tantissimo. Non volevo venire ma quando ho sentito che volevi tornare a casa sono venuta per farti forza”. Il fratello di Belen, emozionatissimo, riempie di “ti amo” la fidanzata e conclude: “Non ti arrabbiare se mi vedi vicino ad altre ragazze, ho capito che tu sei l’amore, vedo le persone del sesso opposto senza malizia”.

