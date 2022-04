Jeremias sbeffeggia Nicolas e snobba Ilary/ “Numeri uno”, gelo in studio e…

Jeremias Rodriguez rifiuta il confronto con Nicolas Vaporidis all’Isola dei Famosi 2022. Il fratello di Belén Rodriguez, chiamato da Ilary Blasi per un chiarimento in diretta on l’attore romano, si nega e provoca il naufrago e un po’ tutto il programma. “Siete i numeri uno, avete ragioni voi…“, sbotta nervosamente Jeremias. L’argentino non ha alcuna voglia di parlare con Nicolas, che invece porge gli porge la mano, e provoca anche il programma con alcuni silenzi eloquenti. “Non ho nulla contro di lui“, dice invece Vaporidis. “Penso sia una persona intelligente, non ci siamo trovati”.

Edoardo Tavassi Vs Jeremias "Non sono un senza palle"/ È lite: "Sei un matto!"

Jeremias Rodriguez evita il faccia a faccia con Nicolas Vaporidis: “Non ho nulla da dire”

Da studio, Ilary cerca di accendere la miccia del confronto e chiede insistentemente all’ex gieffino quale sia il suo pensiero nei confronti di Nicolas. “Avete ragione tutti voi”, ripete con ironia il naufrago. “Penso che sia il numero uno, un fenomeno a giocare in questo reality”, continua il trentenne. Il pubblico in studio rumoreggia, Nicolas fa spallucce e si arrende definitivamente. Jeremias così si defila: “Non ho nulla da dire, la ragione l’avete voi”.

