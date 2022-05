Jérémie Makiese, Belgio: chi è? Eurovision 2022/ “Miss You”, significato canzone e curiosità

Miss You, significato canzone di Jérémie Makiese per il Belgio all’Eurovision 2022

Da giocatore di calcio a concorrente di Eurovision 2022. Jérémie Makiese rappresenterà il Belgio con la canzone Miss You. È stato pubblicato il 10 marzo scorso e costituisce il primo vero singolo dell’artista: “Sono fiero del mio brano, la canzone parla di me e non di qualcun altro”. Makiese ha raccontato di essersi ispirato alla musica classica e operistica italiana; il brano è infatti caratterizzato da una linea di violini e archi. Scritto insieme a Silvio Lisbonne, Manon Romiti e Mike Bgrz, il brano sembra rispecchiare e racchiudere quel miscuglio di stili e culture che è il Belgio.

Eurovision 2022, perchè oggi l'Italia non può votare Achille Lauro e Emma Muscat?/ Il regolamento svela..

Intervistato dal magazine SudInfo.be Jérémie Makiese ha dichiarato: “Questo mix di stili è la prova che generi diversi possono unirsi e coabitare armoniosamente. Rappresenta bene la “belgitudine” e mi rappresenta benissimo!”. “Miss You” è una power ballad intensa che richiama la musica di Beverly Jo Scott, sua guida anche dopo la fine dell’esperienza a The Voice. Il testo, che sembra far riferimento a una persona speciale perduta o andata via, racconta di come le nostre emozioni oscillano tra il bene e il male, il caldo e il freddo, il meglio e il peggio ma anche di come si possa decidere di essere coraggiosi e risalire dal fondo.

Eurovision 2022, seconda semifinale/ Diretta, scaletta: delude la performance serba

Jérémie Makiese, come è arrivato all’Eurovision 2022?

Jérémie Makiese – che non ha abbandonato il mondo del calcio, ma sta continuando a giocare come portiere di riserva nell’Excelsior Virton oltre che a studiare geologia all’università – è solo all’inizio della sua carriera musicale, ma la vittoria a The Voice ha dimostrato un talento che non è passato inosservato all’emittente radiotelevisiva vallone RTBF che lo ha decretato, con una selezione interna, come rappresentante del Belgio per Eurovision 2022. Il cantante belga è entusiasta di questa opportunità e afferma di essere intenzionato a dare il meglio senza farsi travolgere troppo dall’ossessione della competizione: “Sono contentissimo di condividere la mia canzone “Miss You” con il pubblico, con tutti voi“. L’artista belga promette una sorprendente performance sul palco a Torino all’Eurovision 2022.

We Are Domi, Repubblica Ceca: chi sono? Eurovision 2022/ Lights Off: canzone di pura adrenalina

Chi è Jérémie Makiese?

Jérémie Makiese è nato ad Anversa nel 2000 in una famiglia originaria della Repubblica Democratica del Congo, a 13 anni avvia la carriera di calciatore militando in squadre come BX Brussels, Royal Wallonia Walhain e Royal Excelsior Virton. Appassionato di canto sin da bambino avendo come idoli Otis Redding e Michael Jackson, ha sempre affiancato i genitori cantando nei cori gospel della chiesa. La sua grande occasione è arrivata nel 2020 con la partecipazione alla nona edizione di The Voice Belgique nel team di Beverly Jo Scott. Makiese ha vinto quell’edizione con la reinterpretazione di “Jealous” di Labrinth. La vittoria gli ha concesso di ottenere il suo primo contratto discografico con la Universal Music Belgique.

Il video di Miss You di Jérémie Makiese, Eurovision 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA