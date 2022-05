Jeremie Makiese Belgio, Eurovision 2022/ “Miss You”, il portiere punta al podio

Jeremie Makiese con Miss You alla conquista dell’Eurovision 2022

Jeremie Makiese con il brano “Miss You” gareggia per il Belgio all’Eurovision 2022. Dal mondo del calcio a quello della canzone. Il giovane cantante, infatti, all’età di 22 anni può vantare anche un curriculum di tutto rispetto nel mondo del pallone, visto che è un calciatore del Royal Excelsior Virton, squadra che si è appena conquistata la serie B del calcio belga dove gioca come il portiere. Oltre al calcio, Jeremie ha sempre avuto una grandissima passione per il mondo della musica e così si è presentato ai provini di The Voice conquistando i giudici ed entrando nel team di Beverly Jo Scott. Una partecipazione che gli ha cambiato la vita vista che dopo la vittoria di The Voice è stato scelto per rappresentare il Belgio all’Eurovision 2022 con il brano “Miss you”.

La sua canzone ha superato la prima semifinale ed ora è pronto a giocarsi il tutto per tutto durante la finalissima di sabato 14 maggio. La prima performance live non è affatto passata inosservata visto che il 22enne cantante belga si è fatta notare dagli addetti ai lavori, ma anche dal pubblico sia per le performance canore che per il brano che conquista ascolto dopo ascolto. “Miss you”, infatti, è una ballad importante che potrebbe spingersi molto alto in classifica. Intanto su Spotify il brano è tra i più ascoltati dell’Eurovision 2022 a conferma che la carriera musicale di Jeremie è davvero promettente.

Jeremie Makiese all’Eurovision 2022 per il Belgio: non solo cantante, ma anche portiere di calcio

In pochi sanno che Jeremie Makiese è anche un calciatore promettente. Di ruolo portiere, Jeremias proprio durante la sua partecipazione all’Eurovision 2022 ha raccontato: “improvvisamente ho dovuto fare una scelta difficile tra calcio e musica. Non avrò sempre la possibilità di partecipare all’Eurovision, ma i miei compagni di squadra mi hanno supportato e questo ha reso il mio lavoro più facile. A parte questo, vado avanti nella mia vita e nella mia carriera artistica. Fondamentalmente, è una benedizione sotto mentite spoglie. Una pausa positiva”. Non solo, il 22enne cantante ha anche posto l’attenzione su un tema importante: musica e calcio. “Ma non si può essere sensibili e giocare a calcio? – si domanda Jérémie -. Agli occhi del pubblico, quando cantiamo, adottiamo un lato piuttosto sensibile. Ogni disciplina ha il suo modo di reagire: un atleta reagisce più in segreto di un cantante, che lo farà pubblicamente” – ha detto l’artista.

Infine il cantante ha aggiunto: “mentalmente vedo molte somiglianze tra essere un portiere e cantare. In entrambi i casi, non posso permettermi errori. Se canto stonato, la mia prestazione è pessima e se faccio entrare in porta una palla, la mia squadra può perdere. Per me quindi è impossibile scegliere tra calcio o musica”.

Ecco il video dell’esibizione di Jérémie Makiese all’Eurovision 2022:













