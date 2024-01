Jeremy Allen White, chi è il nuovo sex simbol Hollywood?/ Vincitore Golden Globe The Bear, flirt Rosalia

Jeremy Allen White, chi è il vincitore dei Golden Globe 2024 per The Bear e star del momento

Non c’è nessun dubbio che in una settimana la vita del giovane attore Jeremy Allen White sia stata completamente rivoluzionata. Nel giro di pochi giorni l’attore è diventato il testimonial di un’importante brand facendo letteralmente impazzire gran parte delle utenti femminili- e non solo- del web e soprattutto per il secondo anno consecutivo ha vinto uno dei più ambiti premi ai Golden Globe 2024, quello della categoria Miglior attore in una serie televisiva, musical o commedia per la seconda stagione di The Bear.

Alessia Marcuzzi, mossa social per Stefano De Martino?/ Arriva la reazione di Belen: indiscrezione di Rosica

E adesso la domanda che tutti si fanno è: chi è Jeremy Allen White? Classe 1991, capelli mossi, addominali scolpiti e sguardo profondo, il giovane attore deve la sua fama all’interpretazione dello chef sociopatico e geniale Carmen “Carmy” Berzatto nella serie Netflix che gli ha valso la candidatura e poi la vittoria ai Golden Globe 2024 e soprattutto un importante collaborazione con uno dei marchi più noti e importanti al mondo. Insomma, il 5 gennaio diventa virale sul web per le sue foto ed il 9 gennaio vince il suo secondo Golden Globe.

La Storia: chi é Francesco Zenga, protagonista nel cast che interpreta Nino?/ Attore al debutto e...

Jeremy Allen White vita privata: dall’ ex moglie Addison Timlin al presunto nuovo flirt con la pop star Rosalia

Jeremy Allen White non solo sta riscuotendo successi internazionali, vittorie ai Golden Globe e importanti collaborazioni, anche la sua vita privata sembra andare a gonfie vele. Il magazine Chi, infatti, accende il gossip rivelando che Jeremy Allen ha un flirt con Rosalia, cantautrice e attrice spagnola star del momento. I due sono stati paparazzati insieme mano nella mano durante le Feste di Natale. Il giovane attore tra i protagonisti di The Bear, nonostante abbia solo 31 anni, ha alle spalle un matrimonio finito con Addison Timlin e due figlie Ezer e Dolores.

Il richiamo del lupo, Rete 4/ Due fratellini e un cane lupo all'avventura, oggi, martedì 9 gennaio 2024

E Jeremy Allen White proprio alle due figli Ezer e Dolores ha dedicato la vittoria come migliore attore in una serie televisiva, musical o commedia per il personaggio di Carmy in The Bear: “Devo aver fatto qualcosa di giusto in questa vita per essere qui. Ezer e Dolores, siete il mio cuore. Vi amo”. Nel backstage, invece, stando a quanto riporta Vanity Fair, sulla straordinaria settimana ha confessato: “Sono più orgoglioso di questo, direi. Sono orgoglioso di entrambi, ma il Golden Globe è ancora di più. Di sicuro, sono giorni strani: è bizzarro che lo spot sia uscito la stessa settimana dei Golden Globe.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA