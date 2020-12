Jeremy Bulloch, è morto/ Addio al primo Boba Fett di Star Wars

L’attore britannico Jeremy Bulloch, noto per aver interpretato il famigerato cacciatore di taglie Boba Fett nella trilogia originale di “Star Wars”, è morto all’età di 75 anni. Bulloch è deceduto ieri, 17 dicembre 2020, in ospedale a Tooting, nel sud di Londra: “Jeremy è morto pacificamente a seguito di complicazioni di salute, inclusi diversi anni di convivenza con il morbo di Parkinson”, si legge sul suo sito web. L’attore lascia la moglie Maureen, tre figli e dieci nipoti “che lo ameranno per sempre e sentiranno terribilmente la sua mancanza”. Nato nel 1945 a Market Harborough, nel Leicestershire, Bulloch è apparso in diverse serie tv degli anni ’70 e ’80, tra cui “Doctor Who” e “Robin of Sherwood”, e ha avuto ruoli secondari in tre film di James Bond. Jeremy Bulloch aveva interpretato Boba Fett in “L’impero colpisce ancora” (1980) e “Il ritorno dello Jedi” (1983), secondo e terzo capitolo della prima trilogia di Star Wars. Era apparso anche in un cameo in Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith del 2005, dove ha interpretato il Capitano Colton.

Jeremy Bulloch: Star Wars dice addio al primo Boba Fett

La notizia della morte di Jeremy Bulloch è stata commentata da Daniel Logan, che ha ricoperto il ruolo di Boba Fett a partire da “Star Wars Episodio II – L’attacco dei cloni”: “RIP Leggenda non dimenticherò mai tutto quello che mi hai insegnato. Ti amerò sempre. Le convention non saranno più le stesse senza di te. Che la Forza sia con te sempre”, ha scritto su Twitter. Anche Mark Hamill, il Luke Skywalker della saga, ha dedicato un post su Instagram all’attore scomparso: “Jeremy Bulloch era il gentiluomo inglese per eccellenza. Un bravo attore, una compagnia deliziosa e così gentile con chiunque abbia avuto la fortuna di incontrarlo o lavorare con lui. Mi mancherà profondamente e sono così grato di averlo conosciuto”. Nell’ultimo post sul suo sito del 13 agosto 2018, Jeremy Bulloch aveva annunciato il suo ritiro: “È con il cuore pesante che ho deciso di smettere di partecipare alle convention e di appendere il casco di Fett. Non è stata una decisione facile da prendere. Nel 1979 fui chiamato sul set per interpretare Boba Fett, e quel giorno ha cambiato l’intera direzione della mia vita in un modo così meraviglioso. È stato un privilegio aver avuto l’opportunità di ispirare così tante generazioni di fan di Star Wars”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA