Jeremy Camp, storia vera del film “Cosa mi lasci di te”/ L’amore con Melissa

Le pellicole che racconta di una storia d’amore fortissima, ma che ha portato i due protagonisti a vivere anche momenti di profonda sofferenza scatenano sempre grande interesse nei telespettatori, che si immedesimano spesso nel racconto. È il caso anche di “Cosa mi lasci di te“, che racconta la storia vera di Jeremy Camp e che rientra nella categoria di quelle che vengono definite “Christian Movies“, ovvero i film che raccontano anche quanto sia importante la fede per i personaggi, considerata come qualcosa che regala speranza anche quando questa non sembra esserci più.

Si tratta di un teen drama che racconta uno dei momenti più difficili vissuti dal cantante, che ha aiutato la sua fidanzata Melissa a non arrendersi quando era stata colpita dal cancro. I due erano solo due ragazzi, ma è stato proprio il sentimento che li legava a dare a lei la forza quando era ormai quasi allo stremo.

La storia vera “Cosa mi lasci di te”: Jeremy Camp e il suo amore per Melissa nel film

Jeremy da ragazzo si dedicava, come molti altri suoi coetanei allo studio, pur senza trascurare la sua grande passione, quella per la musica, che gli era stata trasmessa dal padre. Il leader della sua scuola intravede in lui un grande talento e decide così di portarlo con sè in alcuni suoi concerti ed è proprio qui che ha la possibilità di conoscere il suo grande amore: Melissa, una ragazza che gli confessa subito di avere una grande fede in Dio.

I due si rendono conto di provare un sentimento fortissimo l’uno per l’altra e sembrano essere convinti di poter avere un futuro insieme. Ben presto, però, vengono colpiti da una notizia che cambia ogni loro prospettiva: Melissa ha un cancro alle ovaie. Nonostante la paura, la coppia decide di sposarsi. La malattia sembra superata, ma è proprio al ritorno dalla luna di miele alla neosposa viene diagnosticata una recidiva che non le lascia scampo. La ragazza è morta il 5 febbraio del 2001 a 21 anni, mentre Jeremy ne aveva solo 23. Il matrimonio, invece, era stato celebrato il 21 ottobre del 2000.

Oggi lui è riuscito ad affermarsi come artista, ma non dimentica quello che lei ha rappresentato per lui: “Ho trovato la forza in Dio – ha raccontato -. A me non importava nulla, volevo solo stare con lei. È stata malata per molto tempo, il nostro matrimonio è stato una continua visita in ospedale, ma io volevo stare con lei in ogni caso”



