JEREMY CHAN, CHI È?/ Il suo grande contributo nella puntata di Masterchef Italia 10

Jeremy Chan ha portato un grandissimo contributo alla puntata di Masterchef Italia 10. Il noto chef inglese di origini cino-canadesi è entrato in campo già per la prima prova, quella della Mistery Box dove ha proposto un frutto davvero molto particolare da mettere in gioco. Straordinaria è stata la sua proposta per quanto riguarda l’Invention Test con una zuppa al sapor di carbonara, sicuramente un’idea particolare di nouvelle cuisine e che permetterà i protagonisti di esaltare le loro qualità. La difficoltà rimane quella di vedere gli chef amatoriali collaborare nella solita staffetta che ritorna ogni anno. Quando chef Chan lascia lo studio Antonino Cannavacciuolo lo ringrazia per quello che ha portato anche questa volta nel programma. (agg. di Matteo Fantozzi)

Lo chef inglese di origini cino-canadesi a Masterchef Italia 10

Jeremy Chan è l’ospite della puntata di Masterchef Italia 10 di stasera, 11 febbraio 2021. Da tempo lo chef stellato ha conquistato il pubblico italiano dopo aver già partecipato al talent cook show di Sky Uno. Nato in Inghilterra nel 1987 ha già vissuto in tenera età la multiculturalità della sua famiglia visto che il padre è cinese e la madre canadese. Proprio per questo motivo si sono fuse due tradizioni ben ravvisabili da quando nel 2017 con il suo socio Irè Hassan-Odukale aveva aperto Ikoyi. Proprio per questo ha ricevuto una stella Michelin dopo appena un anno dall’apertura. Questo è stato un risultato veramente storico perché è stata la prima ad essere assegnata a un ristorante con un marchio africano.

Jeremy Chan, chi è? Ecco cosa ci aspetta

Cosa ci aspetterà a Masterchef Italia 10 con la presenza di Jeremy Chan? Lo chef stellato preferisce non dare delle coordinate precise a quanto cucina, ma parla di una libera interpretazione di tantissime tradizioni arrivando proprio per questo a una ricerca continua di nuovi sapori. Lo vedremo protagonista all’Invention Test subito dopo la Mistery con il vincitore di quest’ultima che potrà avere dei vantaggi. Si confronterà in dispensa sulle tre opere di Chen per poi decidere cosa assegnare ai vari avversari. Sarà sicuramente un piacere vedere tre degli splendidi piatti di un maestro della cucina.



