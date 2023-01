Jeremy Renner, dal letto dell’ospedale/ “Grazie, sono messo troppo male per scrivere”

Jeremy Renner: nel letto dell’ospedale con il volto tumefatto

Jeremy Renner è apparso sui social per ringraziare i suoi fan per il sostegno ricevuto dopo l’incidente con lo spazzaneve, in cui è rimasto gravemente ferito, di domenica scorsa: “Grazie a tutti per le belle parole. Sono messo troppo male per scrivere, ma mando affetto a tutti voi”, ha scritto l’attore pubblicando un selfie dal letto dell’ospedale con il volto tumefatto. Tantissimi i messaggi di pronta guarigione di amici e colleghi, tra i primi gli “Avengers” Chris Pratt, Chris Hemwsorth e Chris Evans. L’attore americano, famoso come Occhio di falco degli Avengers, è stato coinvolto in un incidente sulla neve vicino a Reno, in Nevada, la mattina del primo dell’anno. Renner possiede una casa nella contea di Washoe, che è stata colpita da forti nevicate alla vigilia di Capodanno.

Jeremy Renner: la dinamica dell’incidente

Nel frattempo Variety ha rivelato i dettagli sulla dinamica dell’incidente di Jeremy Renner, secondo quanto dichiarato dallo sceriffo della contea di Washoe Darin Balaam durante una conferenza stampa: “Il veicolo privato del signor Renner, che era guidato da un membro della famiglia, era rimasto bloccato nella neve vicino a casa sua. Sig. Renner è andato a recuperare il suo PistenBully o Sno-Cat – un pezzo estremamente grande di attrezzatura per la rimozione della neve che pesa almeno 14.330 libbre – nel tentativo di far spostare il suo veicolo”. Dopo aver trainato l’auto bloccata, l’attore è sceso dallo spazzaneve per parlare con il suo familiare, ma il PistenBully ha iniziato a muoversi: “Nel tentativo di fermarlo, il signor Renner ha tentato di tornare alla guida ma, in base alla nostra indagine, è stato investito dal PistenBully”. L’attore ha riportato un trauma toracico e ferite alle gambe. Un medico è intervenuto sul posto fermando l’emorragia e in seguito Renner è stato trasportato in elicottero in un ospedale del Nevada dove ha subito un intervento chirurgico.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Jeremy Renner (@jeremyrenner)

