Jeremy Renner: “Investito da uno spazzaneve per salvare mio nipote”/ Lo rifarei”

Jeremy Renner, attore, a gennaio è rimasto gravemente ferito in un incidente con uno spazzaneve. Alla giornalista dell’ABC, l’attore ha spiegato che era “sveglio in ogni momento” negli istanti in cui la macchina da sette tonnellate lo schiacciava. L’artista è stato ricoverato in ospedale in condizioni critiche con trauma toracico chiuso e lesioni ortopediche all’inizio di gennaio, dopo essere stato investito dalla macchina Sno-Cat. Il trailer dell’intervista si chiude con la chiamata al 911, nella quale si sentono le urla di dolore di Renner. Le persone attorno incitano il 52enne a “continuare a combattere”.

MASSIMO AMBROSINI E LA MOGLIE PAOLA/ "Nostro figlio ha diabete, non potrà guarire"

Renner stava cercando di aiutare suo nipote a liberare la sua auto dalla neve, vicino a casa sua a Lake Tahoe. In quel momento lo Sno-Cat ha iniziato a rotolare, schiacciando l’attore mentre cercava di fermarla, spostando di peso suo nipote. “Lo rifarei”, ha detto Renner. “Perché lo spazzaneve stava andando dritto verso mio nipote”. Proprio il nipote ha spiegato a Sawyer nell’intervista quei terribili istanti: “Lo vedo in una pozza di sangue che gli esce dalla testa. Sono corso da lui. Non pensavo fosse vivo”.

AMICI 2023, GIANMARCO PETRELLI E MEGAN RIA SI SONO LASCIATI?/ "Siamo innamorati"

Renner: “Ho perso carne e ossa”

L’elenco delle ferite di Jeremy Renner includeva “otto costole rotte in 14 punti. Ginocchio destro, caviglia destra rotta, tibia gamba sinistra rotta, caviglia sinistra rotta, clavicola destra rotta, spalla destra rotta. Faccia, orbita oculare, mascella, mandibola rotta. Polmone collassato. Trafitto dall’osso costale”. “Ho perso molta carne e ossa in questa esperienza, ma sono stato rifornito di carburante con amore e titanio” ha ironizzato l’attore.

Il 52enne ha rivelato di essersi chiesto: “Come sarà il mio corpo? Sarò solo una spina dorsale e un cervello, come un esperimento scientifico? Ho scelto di sopravvivere. Questo non mi ucciderà, in nessun modo “. Infine, una domanda da parte di Sawyer: “Quando ti guardi allo specchio, vedi una nuova faccia?”. Lui non ha avuto dubbi sulla risposta: “No, vedo un uomo fortunato“.

Piccolo G: "Amici mi ha cambiato"/ "Federica? Spero di dire presto che è vero amore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA