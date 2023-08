Jeremy Renner torna a camminare senza bastone/ Le foto dell’attore dopo l’incidente

Renner torna a camminare normalmente: sempre più in forma!

Jeremy Renner sembra tornato in ottima forma, dopo l’incidente che ha messo in grave pericolo la sua vita. L’attore, come riporta People, è stato immortalato al fianco del suo amico Casey Affleck, in occasione del compleanno di Kate Backinsale. Le foto dimostrano che la star Marvel abbia abbandonato l’uso del bastone e ricominciato a camminare autonomamente.

Lo scorso anno l’interprete, a causa di un incidente, ha riportato numerose lesioni e la frattura di oltre 30 ossa. Dopo una lunga riabilitazione fisica e psicologica, sembra che Renner stia riacquistando la sua normalità. Jeremy è stato investito da un spazzaneve mentre stava pulendo il vialetto della sua casa con il nipote che rischiava di rimanere schiacciato.

Jeremy Renner Seen Walking Without Cane for the First Time at Kate Beckinsale’s Birthday Party https://t.co/65ZMBFIJmA — People (@people) July 31, 2023

Jeremy Renner incidente per salvare il nipote: “Lo rifarei”

Lo scorso gennaio, l’attore Marvel, è stato investito da uno spazzaneve riportando “otto costole rotte in 14 punti. Ginocchio destro, caviglia destra rotta, tibia gamba sinistra rotta, caviglia sinistra rotta, clavicola destra rotta, spalla destra rotta. Faccia, orbita oculare, mascella, mandibola rotta. Polmone collassato. Trafitto dall’osso costale” afferma l’attore.

E ancora: “Ho perso molta carne e ossa in questa esperienza, ma sono stato rifornito di carburante con amore e titanio“. Jeremy Renner si è messo in mezzo per salvare il nipote: “Lo rifarei – afferma – perché lo spazzaneve stava andando dritto verso mio nipote“. L’interprete è stato ricoverato d’urgenza in ospedale con trauma toracico chiuso e lesioni ortopediche, dopo essere stato investito dalla macchina Sno-Cat. Le sue condizioni erano molto critiche, lo stesso nipote alla ABC ha dichiarato: “Lo vedo in una pozza di sangue che gli esce dalla testa. Sono corso da lui. Non pensavo fosse vivo”.

