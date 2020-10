Jeremy Wisten si è ucciso/ 17enne ex Manchester City “depresso dopo svincolo”

Calcio in lutto per la tragica scomparsa di Jeremy Wisten. L’ex talento del Manchester City si è tolto la vita ad appena 17 anni: come riportato dai colleghi del The Sun, il giovane era caduto in una brutta depressione dopo essere rimasto senza squadra: originario del Malawi, il calciatore era stato svincolato dai Citizens e la situazione purtroppo lo ha spinto a togliersi la vita. Difensore centrale, Wisten era cresciuto nel settore giovanile del club di Premier League, che ha voluto esprimere cordoglio per il terribile dramma: «La famiglia del Manchester City è rattristata nell’apprendere della morte dell’ex giocatore dell’Academy Jeremy Wisten. Inviamo le nostre più sentite condoglianze ai suoi amici e alla sua famiglia. I nostri pensieri sono con voi in questo momento difficile».

JEREMY WISTEN, IL 17ENNE EX MANCHESTER CITY SI É UCCISO

Come riporta il The Sun, sul GoFundMe è stata attivata una raccolta fondi per organizzare il funerale di Jeremy Wisten: «Stiamo raccogliendo soldi per aiutare la famiglia di Jeremy a dargli il miglior saluto che merita». La pagina ha raccolto quasi 6 mila sterline nel giro di appena quattro ore e sono davvero tanti i messaggi di cordoglio per la scomparsa del giovane originario del Malawi. Cole Palmer e Tommy Doyle, che recentemente hanno esordito con la prima squadra di Pepe Guardiola, hanno reso omaggio all’ex compagno sui social network. Ricordiamo che Wisten si è unito all’Academy del Manchester City nel febbraio del 2015 dopo aver convinto gli osservatori, che avevano intravisto in lui il nuovo Vincent Kompany.

The Manchester City family are saddened to learn of the passing of former Academy player Jeremy Wisten. We send our deepest condolences to his friends and family. Our thoughts are with you at this difficult time. — Manchester City (@ManCity) October 25, 2020





