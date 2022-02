Jerry Calà, chi è la moglie Bettina Castioni e il figlio mJohnny/ “Sono orgoglioso di mio padre”

Bettina Castioni e Johnny sono la seconda moglie e il figlio di Jerry Calà, attore, regista, comico, cabarettista, sceneggiatore e cantante di successo. Dopo il matrimonio lampo con Mara Venier, l’attore si è ricostruito una vita con Bettina Castioni. I due si sono sposati e dal loro matrimonio è nato il figlio Johnny che ha recentemente festeggiato 18 anni. Un compleanno speciale che papà Jerry ha voluto celebrare anche con un post pubblicato sui social: “tanti Auguri Johnny! Oggi sono 18 anni che ho la grande fortuna di essere il tuo papà”. Un messaggio semplice quello dell’attore che è legatissimo al figlio Johnny nato il 16 gennaio dal matrimonio con Bettina Castioni, imprenditrice veronese e seconda moglie dell’attore.

Ma chi è Johnny Calà? Il figlio un pò di tempo fa sui social ha fatto sentire forte e chiara la sua voce difendendo il padre attaccato sui social per aver preso una chiara posizione politico. Il figlio di Jerry Calà allora ha preso le difese del padre difendendolo dalle critiche.

Johnny Calà: “sono orgoglioso di mio padre Jerry Calà”

Johnny Calà, il figlio di Jerry Calà nato dal matrimonio con Bettina Castioni, ha speso parole di grande affetto per il papà. “Io sono orgoglioso di mio padre, di ciò che rappresenta come artista e dell’educazione che mi ha dato e vedere tutte queste dimostrazioni d’affetto nei suoi confronti mi ha fatto capire che ad avere torto non è certo lui” – ha detto il giovane ragazzo.

Non solo, poco dopo il figlio di Jerry Calà ha anche aggiunto: “ciò che mi ha dato fastidio non sono tanto le offese che sono state rivolte a mio padre, quanto il fatto che queste provenissero da una persona che si proclama democratica e quindi pronta a difendere i valori della democrazia. I miei genitori mi hanno sempre insegnato il valore del confronto e del rispetto delle opinioni altrui, perché l’offesa è un’arma a cui solo le persone deboli e ignoranti ricorrono laddove non sono più in grado di motivare il loro pensiero”.

