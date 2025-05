Jerry Calà è senza dubbio uno dei comici più apprezzati del panorama cinematografico italiano. Durante la sua carriera è diventato celebre per aver recitato in Abbronzatissimo, Yuppies, Vacanze di Natale e Sapore di Mare. Ma cosa si sa della sua vita privata? L’attore, chiacchieratissimo, ha alle spalle una vita sentimentale piuttosto movimentata ma che finalmente oggi si è risolta nel migliore dei modi. Il primo matrimonio è stato con Mara Venier con 1984 a Las Vegas. I due dopo essersi sposati hanno divorziato molto presto.

Dopo un solo anno dal loro matrimonio, Mara Venier e Jerry Calà hanno divorziato per via del fatto che l’attore l’aveva tradita a quanto pare anche durante il matrimonio (anche se lui ha sempre smentito questa cosa). Nel 2001 è arrivato poi il vero amore per Jerry che ha conosciuto la sua attuale moglie, Bettina Castioni. molto più giovane di lui, Bettina si trovava in Sardegna nel suo stesso hotel e in quel momento è avvenuto un vero e proprio colpo di fulmine.

E chi l’avrebbe mai detto che a farli incontrare sarebbe stata proprio la figlia di Mara Venier? In effetti Elisabetta Ferracini si era informata su Bettina, dicendogli che era una brava ragazza. Il matrimonio è avvenuto prestissimo, nel 2002, solo un anno dopo la loro conoscenza. I due hanno oggi un figlio di nome Johnny Calà. Per quanto riguarda Bettina Castioni, si sa poco di lei: infatti, non è molto frequente che si trovi sotto i riflettori ma ha sempre voluto restare dietro le quinte. Nata nel 1959, Bettina Castioni è originaria di Brescia anche se ha trascorso la maggior parte della sua vita a Verona. In tutti gli anni di matrimonio con Jerry Calà, non ha mai voluto rilasciare interviste e per questo ancora oggi non si sa nulla del suo lavoro se non che è un’affermata imprenditrice.