Jerry Calà ha vissuto una vita lavorativa e di gossip ricca di vicissitudini. L'uomo è molto legato al suo unico figlio, il 22enne Johnny Calà.

Jerry Calà sarà uno degli ospiti della trasmissione Ciao Maschio di Nunzia De Girolamo, programma che andrà in scena sabato 27 Settembre 2025. L’uomo è stato un grande attore nel cinema degli anni Ottanta e Novanta ed oltre all’aspetto lavorativo ha fatto discutere negli anni anche per le sue marachelle.

Maria Di Stolfo, chi è la compagna di Simone Di Pasquale/ Il ballerino: "E' gelosa e teme che io..."

Una delle storie che ha fatto più parlare nel mondo del gossip è sicuramente quella tra Jerry Calà e Mara Venier che si sono conosciuti sul set cinematografico e che si sono sposati in maniera insolita a Las Vegas. Una storia che ha visto mille vicissitudini ed anche numerosi tradimenti con lei che ha più volte perdonato lui ma che ad un certo punto i due sono arrivati al divorzio.

Chi è Anastasia Kuzmina a Ballando con le Stelle/ L'arrivo in Italia e l'amore per Alessio Di Gennaro

Nonostante l’addio Jerry Cala e Mara Venier sono rimasti in buoni rapporti ed ancora oggi sono ormai grandi amici, come testimoniato in alcune apparizioni televisive. Mara ha poi raccontato: “La vita era sempre un gioco e me ne combinava davvero di tutti i colori, diciamo che era molto birichino. Ma il nostro rapporto era cosi, poi lui si pentiva e tornava nuovamente da me”, ha concluso la conduttrice.

Jerry Calà e il legame con il figlio Johnny

Dopo Mara Venier Jerry Calà ha conosciuto quella che poi è diventata la donna della sua vita, ovvero l’attuale moglie Bettina Castioni. I due, nonostante differenza di età, sono molto uniti ed hanno un figlio, Johnny, a cui l’uomo è davvero legatissimo. Johnny ha 22 anni e si è recentemente laureato all’Università del Cinema di Milano.

Chi è Luca Favilla, maestro Ballando con le Stelle/ Camilla Mola e il loro figlio in arrivo Enea

Al momento più che la strada dell’attore il ragazzo sembra voler intraprendere la strada della regia e il padre ha pubblicato uno scatto e un dolce post per chiamare dottore il figlio, nello scatto c’è anche la madre Bettina Castioli. E parlando del suo lavoro Jerry Calà ha tirato in ballo proprio suo figlio Johnny e in una recente intervista ha dichiarato:

“Spero di lavorare più a lungo possibile ed ho un grande desiderio. Mi piacerebbe essere diretto in un film da mio figlio Johnny che quest’anno si laurea nella scuola del cinema” e lo ha detto poco mesi fa con i due che – prima del ritiro definitivo dell’attore – potrebbero prendere seriamente in ipotesi questa possibile strada.